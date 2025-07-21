Ламин Ямаль поприветствовал Рэшфорда в «Барселоне»

Маркус Рэшфорд прибыл в Барселону в это воскресенье. Англичанин перейдёт в аренду из «Манчестер Юнайтед», чтобы усилить линию нападения команды Ханси Флика. Одним из его партнёров в атаке станет Ламин Ямалm, который уже приветствовал его в социальных сетях.

Рэшфорд поделился фотографией своего перелета в Барселону в Instagram, а Ламин Ямаль прокомментировал публикацию, добавив эмодзи в виде рук, образующих сердце.

Маркус Рэшфорд пройдёт медицинское обследование в этот понедельник, а его официальное объявление ожидается в среду днём. До этого он сможет тренироваться с новыми партнёрами по команде под руководством Ханси Флика.