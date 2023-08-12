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Один из игроков, которого хотела «Барса», уже точно не перейдет. Есть причина

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«Барселона» больше не включает Хуана Фойта в свой список трансферных целей на лето, сообщает надежный Хавьер Мигель.

Это связано с тем, что «Вильярреал» отказывается вести переговоры о продаже игрока.

Говорили, что Фойт был бы желаемым правым защитником для Хави, если бы трансфер Жоао Канселу было бы невозможным. Однако сообщается, что «Барса» возобновила переговоры с «Манчестер Сити» по поводу перехода португальца.

Несмотря на интерес «Барсы» к Фойту, он обойдется «сине-гранатовым» слишком дорого, поскольку его оговорка об отступных, как сообщается, составляет 52,6 миллиона евро. «Вильярреал», по-видимому, не хочет снижать запрашиваемую цену.

 

3 комментария

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Sss Qqq
он даже 20 не стоит
+6
0
+6
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B10
Отличная новость, главное чтобы правдой была, нахрен этот привозник не нужен
+6
0
+6
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fcb812
Слава богу 🙏🏻
0
0
0
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