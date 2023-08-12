«Барселона» больше не включает Хуана Фойта в свой список трансферных целей на лето, сообщает надежный Хавьер Мигель.

Это связано с тем, что «Вильярреал» отказывается вести переговоры о продаже игрока.

Говорили, что Фойт был бы желаемым правым защитником для Хави, если бы трансфер Жоао Канселу было бы невозможным. Однако сообщается, что «Барса» возобновила переговоры с «Манчестер Сити» по поводу перехода португальца.

Несмотря на интерес «Барсы» к Фойту, он обойдется «сине-гранатовым» слишком дорого, поскольку его оговорка об отступных, как сообщается, составляет 52,6 миллиона евро. «Вильярреал», по-видимому, не хочет снижать запрашиваемую цену.