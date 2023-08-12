Многие источники сообщают, что Неймар может вернуться в «Барселону» этим летом. Сейчас бразильская звезда ведет переговоры «ПСЖ» о расторжении контракта.

Предполагается, что как только Неймар станет свободным агентом, каталонцы предложат ему соглашение на один год с зарплатой около 12 млн евро.

Однако даже если Неймар согласится на снижение зарплаты, то, по словам Хосепа Капдевилы, клубу придется расстаться с одним из ключевых игроков, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей.

Хотя журналист не называет конкретного имени, он считает, что уход этого игрока будет «болезненным».

Кто еще приходит на ум, если не Ансу Фати? Особенно после того, как на этой неделе появились многочисленные сообщения о том, что «Барса» готова расстаться с воспитанником «Ла Масии».

Конечно, этот шаг во многом зависит от решения «ПСЖ», но... Хотели бы вы, чтобы Неймар перешел в «Барсу», зная, что это будет означать уход Фати?