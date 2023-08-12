FC BARCELONA
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Если Неймар приедет, «Барса» точно расстанется с ключевым игроком. Его уход будет болезненным для команды

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Многие источники сообщают, что Неймар может вернуться в «Барселону» этим летом. Сейчас бразильская звезда ведет переговоры «ПСЖ» о расторжении контракта.

Предполагается, что как только Неймар станет свободным агентом, каталонцы предложат ему соглашение на один год с зарплатой около 12 млн евро.

Однако даже если Неймар согласится на снижение зарплаты, то, по словам Хосепа Капдевилы, клубу придется расстаться с одним из ключевых игроков, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей.

Хотя журналист не называет конкретного имени, он считает, что уход этого игрока будет «болезненным».

Кто еще приходит на ум, если не Ансу Фати? Особенно после того, как на этой неделе появились многочисленные сообщения о том, что «Барса» готова расстаться с воспитанником «Ла Масии».

Конечно, этот шаг во многом зависит от решения «ПСЖ», но... Хотели бы вы, чтобы Неймар перешел в «Барсу», зная, что это будет означать уход Фати?

2 комментария

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бек саидов
Не надо его вернуть, тем более, если это случится за счет Фати.
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Rachid
Считаю, что Неймар совершено не нужен Барселоне, а Фати, желательно продать сейчас- пока есть спрос - неправильно залеченное колено в любом случае даст сбой..
Лучше всего ускорить приезд Витора Роке - 18 лет, игрок сборной Бразилии - в умелых руках Хави этот нападающий конкретно усилит Барселону..!!..
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