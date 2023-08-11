FC BARCELONA
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Очарование Хави работает. Правый защитник, который очень нравится тренеру каталонцев, объявил своему клубу, что хочет перейти в «Барселону»

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Даже не Фреснеда.

По словам Жерара Ромеро, Хуан Фойт сообщил «Вильярреалу», что хочет покинуть клуб и перейти в «Барселону».

Аргентинец уже некоторое время находится в поле зрения «Барсы». Он один из кандидатов на роль нового правого защитника и очень нравится Хави, хотя руководство предпочитает 18-летнего Ивана Фреснеду.

В контракте Фойта прописан пункт о выкупе в размере €55 млн, что является неподъемной суммой для каталонцев, поэтому интерес клуба к аргентинцу ослабел. Однако велика вероятность, что руководство «Вильярреала» пойдет навстречу своему игроку, так как он открыто выразил желание перейти в команду Хави.

Кого бы вы больше хотели увидеть на «Камп Ноу»: Фойта или Фреснеду?

6 комментариев

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Экселлент
Арнау Мартинеса
+9
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ЧИКО
Ответ Экселлент
Арнау Мартинеса
Вот именно Арнау Мартинеса. Он лучшая кандидатура. И просят за него 20 млн
+5
0
+5
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Marakana
Великого Пуйоля львиное сердце
+3
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UnforgivenX2
только не Фойт. зачем нам эта дылда на позиции правого латераля? Фресенда или Мартинес
+2
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predMBAPPE
Надо Фойта в основу и Фреснеду дублером😎👍🏻
0
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SaH4r.
Ответ ЧИКО
Вот именно Арнау Мартинеса. Он лучшая кандидатура. И просят за него 20 млн
Фреснеда стоит столько же
0
0
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