Даже не Фреснеда.

По словам Жерара Ромеро, Хуан Фойт сообщил «Вильярреалу», что хочет покинуть клуб и перейти в «Барселону».

Аргентинец уже некоторое время находится в поле зрения «Барсы». Он один из кандидатов на роль нового правого защитника и очень нравится Хави, хотя руководство предпочитает 18-летнего Ивана Фреснеду.

В контракте Фойта прописан пункт о выкупе в размере €55 млн, что является неподъемной суммой для каталонцев, поэтому интерес клуба к аргентинцу ослабел. Однако велика вероятность, что руководство «Вильярреала» пойдет навстречу своему игроку, так как он открыто выразил желание перейти в команду Хави.

Кого бы вы больше хотели увидеть на «Камп Ноу»: Фойта или Фреснеду?