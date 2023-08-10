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📹Четыре доказательства того, что у «Барселоны», похоже, действительно растет «новый Месси»

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Кубок Жоана Гампера
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Речь о Ламине Ямале.

Во вторник «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) в матче за Кубок Жоана Гампера.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.

Ламин Ямаль появился на поле лишь на 80-й минуте, но именно в концовке «Барса» забила 3 гола и вырвала победу.

Вот что 16-летний игрок успел сделать за 10 минут на поле Олимпийского стадиона имени Льюиса Компаниса.

Сразу после выхода на замену, буквально через мгновение, он отдал голевую на Феррана - «Барса» сравняла счет:

Буквально через минуту:

Еще через несколько мгновений.

В концовке на 9-й минуте предголевая передача от Ямаля после удачной обводки - «Барса» забивает четвертый мяч и побеждает.

Ну как вам, кулес? Лео в 16 в основе не играл - он дебютировал за основной состав лишь в октябре 2004 года, когда ему уже было 17 лет.

7 комментариев

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Mamontilo
28 доказательств, что Барселоне не нужен "новый Месси", а нужны настоящие Ямалы, Педри, Гави и другие будущие "неМесси"
+25
0
+25
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yulay
Лишь бы не перегрузили пацана - Фати сломался и до сих пор не может восстановиться
+8
-1
+7
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Levaevich
Главное, чтобы не второй Кркич или Фати.
+7
0
+7
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yulay
Ответ Levaevich
Главное, чтобы не второй Кркич или Фати.
С Фати есть шансы выйти на хороший уровень, пацану 20 лет
+1
0
+1
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