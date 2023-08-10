7 комментариев

Речь о Ламине Ямале.

Во вторник «Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) в матче за Кубок Жоана Гампера.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский турнир, состоящий из одного матча, ежегодно организуемый «Барселоной», которая 46 раз выигрывала трофей, в том числе 10 последних раз подряд.

Ламин Ямаль появился на поле лишь на 80-й минуте, но именно в концовке «Барса» забила 3 гола и вырвала победу.

Вот что 16-летний игрок успел сделать за 10 минут на поле Олимпийского стадиона имени Льюиса Компаниса.

Сразу после выхода на замену, буквально через мгновение, он отдал голевую на Феррана - «Барса» сравняла счет:

Буквально через минуту:

Еще через несколько мгновений.

В концовке на 9-й минуте предголевая передача от Ямаля после удачной обводки - «Барса» забивает четвертый мяч и побеждает.

Ну как вам, кулес? Лео в 16 в основе не играл - он дебютировал за основной состав лишь в октябре 2004 года, когда ему уже было 17 лет.