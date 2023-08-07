Все нормально, все в порядке.

«Не волнуйтесь, скоро все игроки будут зарегистрированы», − заявил журналистам вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте.

Его ответ прозвучал вскоре после того, как стало известно, что каталонцы зарегистрировали в Ла Лиге всего 13 игроков.

Как и многие другие клубы лиги, блауграна испытывает финансовые трудности и не может своевременно регистрировать большое количество игроков. Однако в ближайшее время у клуба появится еще один экономический рычаг, который должен помочь с этой проблемой.

Кроме того, скорый уход Усмана Дембеле спасет клуб, так как освободит место в зарплатном бюджете.

Этим летом «Барселона» подписала Илкая Гюндогана, Ориоля Ромеу и Иньиго Мартинеса. Все они еще не готовы к выступлению в Ла Лиге.