Счастливы вместе.

История взаимоотношений хавбека Илкая Гюндогана и форварда Роберта Левандовского началась, когда в июле 2011 года первый перебрался в «Дортмунд», где уже играл второй. С тех пор они были вместе на протяжении трех сезонов, а на поле выходили 77 раз.

Немец и поляк выходили в стартовом составе финала Лиги чемпионов на «Уэмбли», который дортмундская «Боруссия» проиграла «Баварии» со счетом 1:2.

Левандовски в 2014 году перебрался свободным агентом в «Баварию», а два года спустя ушел и Гюндоган, но в «Сити». Теперь старые друзья воссоединились в «Барселоне». Так как поляк в Каталонии уже год, он явно поможет хавбеку адаптироваться быстрее.

«Левандовски? Я разговаривал с ним недавно. Он рассказал мне о клубе, средиземноморском образе жизни, городе. После матча Польша − Германия Роберт говорил со мной о «Барселоне», его глаза горели в этот момент, я видел, как сильно ему нравится быть частью «Барсы». Тер Стеген также написал мне», − приводил слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Пока же каталонский клуб использует давнее знакомство Гюндо и Левы для подобных роликов:

− Посмотри на нас!

− Хей.

− Посмотри на нас.

− Посмотри на нас!

− Кто бы мог подумать?

− Не я!

Это видео − отсылка к мему с актером Полом Раддом, который собирается есть острые крылышки.

Во время пандемии коронавируса эта шутка пережила второе рождение.

Парни до сих пор не могут поверить в то, что играют вместе. А каким вы видите союз Гюндогана и Левандовского в «Барселоне»?