8 комментариев

Ответил на претензии журналиста.

Журналист Хорхе Калабрес, который сотрудничает с Marca и Real Madrid TV, высказал претензии президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу. Он считает, что именно деятельность функционера привела к тому, что чемпионат Испании в рейтинге УЕФА прошлого сезона упал на четвертое место.

«Синьор Хавьер Тебас, хватит лжи. Ла Лига в сезоне-2022/23 заняла четвертое место в рейтинге УЕФА. В 2020 году мы были первыми, в 2021-м − вторыми, а в 2022-м − третьи. Самый здоровый клуб тот, который не подписал контракт с CVC, и тот, кто его осудил. Вы привели Ла Лигу к разорению».

Хавьер Тебас, который известен своей социальной активностью, решил ответить журналисту следующим образом.

«Вы до сих пор не знаете, что падение Ла Лиги в рейтинге УЕФА больше связано с тем, что клуб, взявший титул, провел неудачный сезон в Европе? Подсказка для вас, что это клуб не связан с CVC и он поддерживает Суперлигу».