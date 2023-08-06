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«Рейтинг УЕФА упал из-за клуба, который выиграл Ла Лигу». Тебас в очередной раз пошел в атаку на «Барселону»

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Ответил на претензии журналиста.

Журналист Хорхе Калабрес, который сотрудничает с Marca и Real Madrid TV, высказал претензии президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу. Он считает, что именно деятельность функционера привела к тому, что чемпионат Испании в рейтинге УЕФА прошлого сезона упал на четвертое место.

«Синьор Хавьер Тебас, хватит лжи. Ла Лига в сезоне-2022/23 заняла четвертое место в рейтинге УЕФА. В 2020 году мы были первыми, в 2021-м − вторыми, а в 2022-м − третьи. Самый здоровый клуб тот, который не подписал контракт с CVC, и тот, кто его осудил. Вы привели Ла Лигу к разорению».

Хавьер Тебас, который известен своей социальной активностью, решил ответить журналисту следующим образом.

«Вы до сих пор не знаете, что падение Ла Лиги в рейтинге УЕФА больше связано с тем, что клуб, взявший титул, провел неудачный сезон в Европе? Подсказка для вас, что это клуб не связан с CVC и он поддерживает Суперлигу».

8 комментариев

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Странная логика, однако.
В ЛЧ в группе провалились 3 команды из 4-ех. В ЛЕ Атлетико не вышел, Барса воткнулась, Севилья забрала, ЛЧ Реал также не блистал, но по итогу виновата только Барса?
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Тебас шут конечно, нападает на всех подряд в Европе, при этом в своей вотчине в открытую топит за один клуб, попутно умудряясь подгадить главному конкуренту.
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Ответ заблокированному пользователю
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Порой по количеству минусов кажется, что он уже тут
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Шут гороховый,когда его уже пнут под зад с этой должности
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В смысле ла лига упала из за того что клуб не выходивший из группы стал чемпионом лиги.
А как тогда объяснит что клуб который выйграл лигу европу на 12 месте. Ах Тебас это доказывает что ты врешь
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Ответ Кайрат Кырбасов
Странная логика, однако. В ЛЧ в группе провалились 3 команды из 4-ех. В ЛЕ Атлетико не вышел, Барса воткнулась, Севилья забрала, ЛЧ Реал также не блистал, но по итогу виновата только Барса?
дойти до полуфинала ЛЧ, а до этого, выиграть турнир - это Реал не блистал?

🤔
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как из за барса ты разрушил Испании
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И кто-то после этого еще будет писать, что Тебас фанат Барсы😂
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