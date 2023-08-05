По данным бразильского агентства Andre Cury, в 2020-м «Барселона» получила предложение о продаже Лионеля Месси за 200 млн евро, но тогдашний президент «Барсы» Жозеп Бартомеу отклонил это предложение, так как не хотел, чтобы Лео уходил.

Хотя тогда у Месси заканчивался последний год контракта, и предложение было очень заманчивым. Через несколько месяцев Бартомеу ушел в отставку после того, как в адрес его руководства были выдвинуты серьезные обвинения.

В марте 2021 года пост президента «Барселоны» занял Жоан Лапорта, и его первой задачей было уговорить Месси подписать новый контракт. Однако Лапорта не удержал Месси, и игрок покинул клуб свободным агентом.