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Ого, в 2020-м «Барселона» получила предложение в 200 млн евро за одного игрока. Бартомеу ответил отказом

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По данным бразильского агентства Andre Cury, в 2020-м «Барселона» получила предложение о продаже Лионеля Месси за 200 млн евро, но тогдашний президент «Барсы» Жозеп Бартомеу отклонил это предложение, так как не хотел, чтобы Лео уходил.

Хотя тогда у Месси заканчивался последний год контракта, и предложение было очень заманчивым. Через несколько месяцев Бартомеу ушел в отставку после того, как в адрес его руководства были выдвинуты серьезные обвинения.

В марте 2021 года пост президента «Барселоны» занял Жоан Лапорта, и его первой задачей было уговорить Месси подписать новый контракт. Однако Лапорта не удержал Месси, и игрок покинул клуб свободным агентом.

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