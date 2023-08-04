Мы немного скучаем 😢

Этим летом Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в третий клуб за 18 месяцев, подписав контракт с «Марселем». У 34-летнего футболиста будет возможность снова регулярно играть в футбол под руководством Марселино Гарсии Тораля после разочаровывающего сезона в «Челси».

Обамеянг провел в «Барселоне» всего полгода, но за это время он успел покорить сердца болельщиков, забив за каталонскую команду 13 мячей. Прошлым летом он перешел в «Челси», чтобы вновь поработать с Томасом Тухелем, но большую часть сезона он провел на скамейке запасных.

На первой пресс-конференции Пьер-Эмерика попросили объяснить, почему так по-разному сложилась его карьера в этих двух клубах, на что он сказал:

«Это просто объяснить. В «Барселоне» было легче, была большая разница в том, как меня встретил клуб, персонал и игроки. Я пришел в «Челси» в основном благодаря Томасу Тухелю, а через неделю его уволили. Контекст был совершенно разным. Очевидно, что это нелегко. С тех пор я практически не играл. А потом были проблемы другого характера, не по моей вине».

В прошлом сезоне «Челси» сменил четырех тренеров и потратил более 300 миллионов евро за два трансферных окна под руководством нового владельца Тодда Боули. Очевидно, что Обамеянг оказался там в неудачный для себя момент, хотя некоторые отмечают, что его игра в «Челси» была не слишком впечатялющей.