Араухо впервые капитанил, а Ансу забил победный: «Барса» обыграла «Милан» в Лас-Вегасе🔥🔥🔥
Дембеле на поле не вышел.
«Барселона» вышла на матч в составе, близком к стартовому - из лидеров на поле не появились лишь тер Стеген, Левандовски и находящийся в непонятном статусе Усман Дембеле - по слухам, француз все еще надеется перейти в «ПСЖ».
Впервые с капитанской повязкой на поле появился уругвайский защитник Рональд Араухо.
В итоге единственный мяч в игре забил появившийся после перерыва Ансу Фати - «Барселона» одержала победу 1:0.
Милан явно уровнем пониже.
Неплохо вошёл в игру Ямал, что ещё больше подтверждает предположение о том, что и без Дембеле можно будет играть не снижая интенсивности на правом фланге атаки.