Дембеле на поле не вышел.

«Барселона» вышла на матч в составе, близком к стартовому - из лидеров на поле не появились лишь тер Стеген, Левандовски и находящийся в непонятном статусе Усман Дембеле - по слухам, француз все еще надеется перейти в «ПСЖ».

Впервые с капитанской повязкой на поле появился уругвайский защитник Рональд Араухо.

В итоге единственный мяч в игре забил появившийся после перерыва Ансу Фати - «Барселона» одержала победу 1:0.