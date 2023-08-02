FC BARCELONA
Блог

Араухо впервые капитанил, а Ансу забил победный: «Барса» обыграла «Милан» в Лас-Вегасе🔥🔥🔥

Милан Милан
Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Клубы Клубы
Ансу Фати Ансу Фати
Футбол Футбол

Дембеле на поле не вышел.

«Барселона» вышла на матч в составе, близком к стартовому - из лидеров на поле не появились лишь тер Стеген, Левандовски и находящийся в непонятном статусе Усман Дембеле - по слухам, француз все еще надеется перейти в «ПСЖ».

Впервые с капитанской повязкой на поле появился уругвайский защитник Рональд Араухо.

В итоге единственный мяч в игре забил появившийся после перерыва Ансу Фати - «Барселона» одержала победу 1:0.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
С победой Барса 🔵🔴
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бенедикт
Неплохая игра.
Милан явно уровнем пониже.
Неплохо вошёл в игру Ямал, что ещё больше подтверждает предположение о том, что и без Дембеле можно будет играть не снижая интенсивности на правом фланге атаки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ Гамаль Хайдаров
либо покупайте Бускетса обратно, либо продавайте Рафинью
Да, Рафинья на фланге бесполезен. За всю игру не смог обыграть оппонента и ввдать пас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ бенедикт
Неплохая игра. Милан явно уровнем пониже. Неплохо вошёл в игру Ямал, что ещё больше подтверждает предположение о том, что и без Дембеле можно будет играть не снижая интенсивности на правом фланге атаки.
Ямал топчик и хорошо заменит его....но не в этом сезоне. Пока мы без правого фланга. Срочно нужен правый фул бэк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий