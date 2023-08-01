FC BARCELONA
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«Барса» отказалась от подписания Феликса и Карраско. В клубе не будут искать замену Дембеле, даже если он уйдет

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По информации Relevo, «Барселона» не рассматривает Янника Феррейра Карраско и Жоау Феликса на место Усмана Дембеле.

Ранее каталонцы интересовались их кандидатурами, но теперь они решили сосредоточиться на укреплении двух других позиций.

Правый защитник и центральный нападающий - приоритетные позиции на усиление этим летом.

«Барса» примет окончательное решение, когда поймет, сколько появилось свободных средств после ухода Дембеле. Высока вероятность, что сине-гранатовые не будут искать замену французу.

Близкие к клубу источники сообщают, что Хави уверен в уходе Дембеле и очень разочарован этим.

7 комментариев

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messi_leo
Почему бы не дать шанс Фирмину Лопесу? Как ложная 9-ка он смотрится великолепно. Забивной, пасующий, понимающий игру, мотивированный, еще и бесплатный. Кажется, отличный вариант.
+6
0
+6
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Kaloyan Yalamov
Есть Рафинья, замена не нужна, тем паче в приоритете.
+2
0
+2
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Серж Ск
На деньги поступившие от ПСЖ можно зарегить Витора Роке летом, и вопрос закрыт.

Остается только правый защитник.
+1
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Bob Ganiev
фантасты.
через сколько дней будет новость, которая не находится в паралельной реальности и в воспаленном воображении журналюг?
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Серж Ск
Ответ Kaloyan Yalamov
Есть Рафинья, замена не нужна, тем паче в приоритете.
Справа Рафа, Ферран, Ямаль
Слева Абдэ, Фати, Бальде

Всё вроде бы хорошо, но они все молоды, стабильность и результат пока показали только Рафа и Бальде.
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BurBon
Ответ messi_leo
Почему бы не дать шанс Фирмину Лопесу? Как ложная 9-ка он смотрится великолепно. Забивной, пасующий, понимающий игру, мотивированный, еще и бесплатный. Кажется, отличный вариант.
Шанс он получит в любом случае, игр очень много, возможно хотят опытного напа на лавку, на случай травмы поляка, хотя это тоже очень сомнительно.
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BurBon
Ответ Серж Ск
На деньги поступившие от ПСЖ можно зарегить Витора Роке летом, и вопрос закрыт. Остается только правый защитник.
Его оставили в аренде, как часть сделки.
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