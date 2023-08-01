7 комментариев

«Барса» отказалась от подписания Феликса и Карраско. В клубе не будут искать замену Дембеле, даже если он уйдет
По информации Relevo, «Барселона» не рассматривает Янника Феррейра Карраско и Жоау Феликса на место Усмана Дембеле.
Ранее каталонцы интересовались их кандидатурами, но теперь они решили сосредоточиться на укреплении двух других позиций.
Правый защитник и центральный нападающий - приоритетные позиции на усиление этим летом.
«Барса» примет окончательное решение, когда поймет, сколько появилось свободных средств после ухода Дембеле. Высока вероятность, что сине-гранатовые не будут искать замену французу.
Близкие к клубу источники сообщают, что Хави уверен в уходе Дембеле и очень разочарован этим.
Остается только правый защитник.
через сколько дней будет новость, которая не находится в паралельной реальности и в воспаленном воображении журналюг?
Слева Абдэ, Фати, Бальде
Всё вроде бы хорошо, но они все молоды, стабильность и результат пока показали только Рафа и Бальде.