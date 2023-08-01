7 комментариев

По информации Relevo, «Барселона» не рассматривает Янника Феррейра Карраско и Жоау Феликса на место Усмана Дембеле.

Ранее каталонцы интересовались их кандидатурами, но теперь они решили сосредоточиться на укреплении двух других позиций.

Правый защитник и центральный нападающий - приоритетные позиции на усиление этим летом.

«Барса» примет окончательное решение, когда поймет, сколько появилось свободных средств после ухода Дембеле. Высока вероятность, что сине-гранатовые не будут искать замену французу.

Близкие к клубу источники сообщают, что Хави уверен в уходе Дембеле и очень разочарован этим.