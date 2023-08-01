FC BARCELONA
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📷 «Барселона» прибыла в Лас-Вегас на матч с «Миланом»: среди игроков был замечен и Усман Дембеле

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Француз пока в команде.

«Барселона» прибыла в Лас-Вагас, где сыграет с «Миланом» в товарищеском матче в рамках турне по США. Судя по фото, команда находится в хорошем настроении перед игрой.

Новая звездочка «Барсы» Фермин Лопес.

А вот и тот, чья судьба сейчас волнует болельщиков «блауграны» больше остальных.

Усман Дембеле все еще в команде, но «ПСЖ» все еще ведет переговоры о его подписании.

3 комментария

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Gurban Orazly
Se queda 👈...
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Игорь Климов
Барселона победы!
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predMBAPPE
Это что за мощная молодая шоколадка на фото?)))
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