📷 «Барселона» прибыла в Лас-Вегас на матч с «Миланом»: среди игроков был замечен и Усман Дембеле
Француз пока в команде.
«Барселона» прибыла в Лас-Вагас, где сыграет с «Миланом» в товарищеском матче в рамках турне по США. Судя по фото, команда находится в хорошем настроении перед игрой.
Новая звездочка «Барсы» Фермин Лопес.
А вот и тот, чья судьба сейчас волнует болельщиков «блауграны» больше остальных.
Усман Дембеле все еще в команде, но «ПСЖ» все еще ведет переговоры о его подписании.
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