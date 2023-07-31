15 комментариев

Внезапно.

«Барса» может подписать Алексиса Санчеса на замену Усману Дембеле, сообщает Хосеп Капдевилья. Журналист добавил, что агент игрока сегодня находится в Барселоне.

На данный момент 34-летний игрок является свободным агентом после ухода из «Марселя», поэтому его трансфер будет для каталонцев бесплатным.

В прошлом сезоне нападающий забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи в 44 матчах за «Марсель». Несмотря на то, что Алексис уже не так быстр, как в лучшие его годы, он вновь набрал хорошую форму после тяжелого периода в «Юнайтед».

Алексис Санчес выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, и за этот период он забил 46 голов и отдал 37 результативных передач.

Как смотрите на такой неожиданный трансфер?