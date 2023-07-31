FC BARCELONA
Блог

«Барселона» может бесплатно подписать Алексиса Санчеса. В нем видят замену Дембеле

Алексис Санчес Алексис Санчес
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Внезапно.

«Барса» может подписать Алексиса Санчеса на замену Усману Дембеле, сообщает Хосеп Капдевилья. Журналист добавил, что агент игрока сегодня находится в Барселоне.

На данный момент 34-летний игрок является свободным агентом после ухода из «Марселя», поэтому его трансфер будет для каталонцев бесплатным.

В прошлом сезоне нападающий забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи в 44 матчах за «Марсель». Несмотря на то, что Алексис уже не так быстр, как в лучшие его годы, он вновь набрал хорошую форму после тяжелого периода в «Юнайтед».

Алексис Санчес выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, и за этот период он забил 46 голов и отдал 37 результативных передач.

Как смотрите на такой неожиданный трансфер?

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Это шутка?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vfhmsqqp7v
Ахахаха еще Это-О можно 😀
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deco7
Можно ещё Ронни подписать и Алвеса вернуть, чтобы закрыть все проблемные позиции
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TAGAY
ей богу, лучше бы Гомеша с Коутом вернули.. этот нытик даже в пике карьеры не был так эффективен,а сейчас ему 34 года.. Хави, остановись! Ямал пусть бегает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ Экселлент
Это шутка?
Это шутка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серж Ск
Лучше бы Фирмино или Обаму взяли, тоже бесплатно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aymammet Baylyyew
Что что что-то гс глазом я прямо сейчас прочитал что барса в санчесе видят замену дембеле 34 летний ветеран заменит дембеле наверно я сплю утром заново прочитаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ TAGAY
ей богу, лучше бы Гомеша с Коутом вернули.. этот нытик даже в пике карьеры не был так эффективен,а сейчас ему 34 года.. Хави, остановись! Ямал пусть бегает
Не, ну в те времена в Барсе он был хорош. А потом конечно сдулся капитально. Где то играл плохо, где то очень плохо. Сейчас на что он способен, даже страшно представить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ahmed Demha
Ответ deco7
Можно ещё Ронни подписать и Алвеса вернуть, чтобы закрыть все проблемные позиции
Алвеса не можно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dadahandadahan3@gmail.com
пусть Ямаль играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Зачем, лучше пусть молодняк играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мальковский
лучше Траоре он тоже свободный агент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RG YushO
в конец очумели? надеюсь это утка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Опёнышев
Ответ deco7
Можно ещё Ронни подписать и Алвеса вернуть, чтобы закрыть все проблемные позиции
Алвес и так на банке сидит, зачем ему это в Барселоне делать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий