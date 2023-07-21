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«Похоже на американскую «Барселону». Болельщики бурно отреагировали на слухи о новых трансферах «Интер Майами»

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Бекхэм собирает легенд.

Многие источники сообщают о том, что свободный агент Андрес Иньеста может оказаться в «Интер Майами». 39-летний хавбек якобы уже достиг договоренности о переезде в МЛС, где он найдет много старых друзей.

Клуб Дэвида Бекхэма уже подписал Лео Месси, Серджи Бускетса и Жорди Альбу. Но это еще не все. Американцы также положили глаз на Луиса Суареса и ему уже тоже сделали предложение.

В связи с возможным воссоединением пяти легендарных экс-игроков «Барсы» в «Интер Майами», болельщики задаются вопросом, а что именно готовит Бекхэм для своей франшизы в МЛС.

💭«Интер Майами» = «Барселона» 2010-х годов;

💭«Интер Майами» теперь официально лучший клуб в мире. После «Барселоны».

💭Есть ощущение, что Бекхэм хочет собрать состав «Барселоны» образца финала Лиги чемпионов 2015 года.

💭«Интер Майами» на наших глазах воссоздает «Барселону» в США.

💭Получается, что у болельщиков «Барсы» теперь два клуба, за которые они болеют? Похоже на «Барсу» и «Барсу Лайт».

💭Слишком много футбола. Из-за разницы во времени теперь придется сначала смотреть «Барсу» вечером, а потом «Интер Майами» ночью или с утра.

А вы будете следить за «Интер Майами» Дэвида Бекхэма из-за экс-игроков «Барселоны»? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Altim
Я = за!))) Верните мне мой 2018ый!))
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