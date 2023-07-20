По информации Жерара Ромеро, Ла Лига сообщила «Барселоне», что будет невозможно зарегистрировать Жоау Феликса на следующий сезон, даже если они подпишут с ним контракт.

Мадридский «Атлетико» был заинтересован в аренде Феликса в «Барсу». Но после того, как «Атлетико» обратился в Ла Лигу по поводу условий возможного перехода португальца, им вручили красное уведомление, в котором говорилось, что операция в данный момент финансово неосуществима.

При нынешнем положении дел у Феликса меньше 5% шансов присоединиться к «Барсе» этим летом. Однако все может быстро измениться: если «Барса» совершит крупную распродажу, и игрок согласится на значительное сокращение зарплаты, возможно, ситуация быстро улучшится.

Ла Лига еще не одобрила регистрацию ни одного из трех новых игроков «Барсы». Каталонцам было сказано найти способ заработать 60 миллионов евро на продаже игроков или их уходе, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

Стоит «Барсе» пытаться подписать Феликса?