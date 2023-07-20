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Ох, Ла Лига сообщила «Барсе» о невозможности перехода Феликса. Но есть маловероятный вариант, как можно оформить сделку

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Жоау Феликс Жоау Феликс
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По информации Жерара Ромеро, Ла Лига сообщила «Барселоне», что будет невозможно зарегистрировать Жоау Феликса на следующий сезон, даже если они подпишут с ним контракт.

Мадридский «Атлетико» был заинтересован в аренде Феликса в «Барсу». Но после того, как «Атлетико» обратился в Ла Лигу по поводу условий возможного перехода португальца, им вручили красное уведомление, в котором говорилось, что операция в данный момент финансово неосуществима.

Top 5 reasons Joao Felix isn't happy at Atletico Madrid - Page 2 of 6 - ronaldo.com

При нынешнем положении дел у Феликса меньше 5% шансов присоединиться к «Барсе» этим летом. Однако все может быстро измениться: если «Барса» совершит крупную распродажу, и игрок согласится на значительное сокращение зарплаты, возможно, ситуация быстро улучшится.

Ла Лига еще не одобрила регистрацию ни одного из трех новых игроков «Барсы». Каталонцам было сказано найти способ заработать 60 миллионов евро на продаже игроков или их уходе, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

Стоит «Барсе» пытаться подписать Феликса?

5 комментариев

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Nike of FW
Не надо никакого Феликса. Пусть сидит в Атлетико.
+12
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прощай Роналду
Феликс, Торрес, Фати - левый фланг атаки умер воскрес и снова умер одновременно
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EminenceGrise
Звучит как облегчение. Игрок, который не развивается и сидит на большой зарплате. И на что-то еще там претендует. Больше вопросов почему им Барса в принципе интересуется.
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ЧИКО
Это всё превращается в маразм. Какой Феликс? кому он нужен? никакой он… Зачем зря накалять ситуацию с Ла Лигой? Они что вообще с ума выжили? 5 основных ждут регистрацию и продаж нет никаких… я просто в шоке, на что Лапорта надеется? кредит за кредитом и долгов немерено… Очень опасаюсь, что этот Лапорта доведёт клуб до края пропасти, если клуб уже не там…. никто в мире этого не понимает, только Лапорта гнилой улыбкой убеждает всех, что всё нормально… Эти сосьос тоже обалдели? ничего из существование не значит что-ли?
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МГЕР
Левый фланг надо отдать Абде, а на ротацию Фати и Торес. Этим закроется проблематичная позиция, и некого не надо будет покупать
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