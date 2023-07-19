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Жорди Альба стал отцом в третий раз🐣

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Жорди Альба подтвердил, что стал отцом в третий раз менее чем через месяц после того, как покинул «Барселону».

«Паоло уже с нами. Мы очень счастливы. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Мы любим вас», — написал Альба в социальных сетях.

Вот несколько фотографий пары с новорожденным в больнице.

Альба и его жена Ромари Вентура уже воспитывают сына Пьеро и дочь Бруну.

Ожидается, что 34-летний защитник скоро будет представлен в качестве нового игрока «Интер Майами», где он будет играть вместе со своими друзьями Лионелем Месси и Серджи Бускетсом.

2 комментария

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прощай Роналду
1й ЛЗ, 2й ПЗ, 3й ЦЗ💪🏻😁
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