Жорди Альба подтвердил, что стал отцом в третий раз менее чем через месяц после того, как покинул «Барселону».

«Паоло уже с нами. Мы очень счастливы. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Мы любим вас», — написал Альба в социальных сетях.

Вот несколько фотографий пары с новорожденным в больнице.

Альба и его жена Ромари Вентура уже воспитывают сына Пьеро и дочь Бруну.

Ожидается, что 34-летний защитник скоро будет представлен в качестве нового игрока «Интер Майами», где он будет играть вместе со своими друзьями Лионелем Месси и Серджи Бускетсом.