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«Моя мечта − играть за «Барселону». Жоау Феликс решился на неожиданное признание

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До сих принадлежит «Атлетико».

«Я бы с удовольствием играл за «Барселону». Этот клуб всегда был моим первым выбором, и я с удовольствием перешел бы туда», − сказал Жоау Феликс в эксклюзивном интервью, которое цитирует Фабрицио Романо.

«С самого детства это было моей мечтой. Если это произойдет, то для меня она исполнится», − закончил португалец.

Игрок мадридского «Атлетико» давно находится в поле зрения «Барсы». Клуб хотел взять его в аренду, так как не может потянуть постоянный трансфер.

Последние полгода Феликс провел в аренде в «Челси». Там 23-летний игрок провел 16 матчей и забил 4 гола в АПЛ.

3 комментария

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Игорь Климов
Значит Лео Месси для Жоау Феликса лучший футболист.
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Темирлан Шаваев
уж очень жирный такой намёк.
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Zholoman Zhailoobek uulu
Как Гризман, срубит бабла для клуба и исчезнет. Не нужен он Барсе
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