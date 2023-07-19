«Моя мечта − играть за «Барселону». Жоау Феликс решился на неожиданное признание
До сих принадлежит «Атлетико».
«Я бы с удовольствием играл за «Барселону». Этот клуб всегда был моим первым выбором, и я с удовольствием перешел бы туда», − сказал Жоау Феликс в эксклюзивном интервью, которое цитирует Фабрицио Романо.
«С самого детства это было моей мечтой. Если это произойдет, то для меня она исполнится», − закончил португалец.
Игрок мадридского «Атлетико» давно находится в поле зрения «Барсы». Клуб хотел взять его в аренду, так как не может потянуть постоянный трансфер.
Последние полгода Феликс провел в аренде в «Челси». Там 23-летний игрок провел 16 матчей и забил 4 гола в АПЛ.
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