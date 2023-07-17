FC BARCELONA
Блог

«Ты предпочел престиж и историю нашего клуба другим вариантам». Жоан Лапорта приветствует Илкая Гюндогана в «Барселоне»🎥

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Футбол Футбол

Состоялась официальная презентация Илкая Гюндогана в качестве нового игрока «Барселоны».

Футболиста поприветствовал президент клуба Жоан Лапорта:

«Это честь, что ты выбрал наш клуб. Ты невероятный игрок, добившийся больших успехов с твоей предыдущей командой, и мы надеемся, что и в «Барселоне» ты достигнешь высот. Мы знаем, что ты приложил усилия, чтобы этот трансфер состоялся, мы счастливы и благодарны, что ты с нами. Мы сделали хорошее финансовое предложение, но не лучшее. Мы рады, что ты предпочел престиж и историю нашего клуба другим вариантам. Играть за «Барселону» – это воплощение мечты любого футболиста».

Гюндоган достойно ответил президенту:

«Я горжусь тем, что нахожусь здесь. Я с детства смотрел каждый матч «Барсы». Здесь играло столько легенд, столько моих кумиров. Хочу сказать спасибо всем».«Я хочу побеждать в «Барселоне». Прошлый сезон был для меня потрясающим, и в этом сезоне я выложусь по максимуму, я хочу продолжить выигрывать титулы. Visça el Barça!». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Гюндогану добро пожаловать в состав Барселоны!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий