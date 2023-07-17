Состоялась официальная презентация Илкая Гюндогана в качестве нового игрока «Барселоны».

Футболиста поприветствовал президент клуба Жоан Лапорта:

«Это честь, что ты выбрал наш клуб. Ты невероятный игрок, добившийся больших успехов с твоей предыдущей командой, и мы надеемся, что и в «Барселоне» ты достигнешь высот. Мы знаем, что ты приложил усилия, чтобы этот трансфер состоялся, мы счастливы и благодарны, что ты с нами. Мы сделали хорошее финансовое предложение, но не лучшее. Мы рады, что ты предпочел престиж и историю нашего клуба другим вариантам. Играть за «Барселону» – это воплощение мечты любого футболиста».

Гюндоган достойно ответил президенту:

«Я горжусь тем, что нахожусь здесь. Я с детства смотрел каждый матч «Барсы». Здесь играло столько легенд, столько моих кумиров. Хочу сказать спасибо всем».«Я хочу побеждать в «Барселоне». Прошлый сезон был для меня потрясающим, и в этом сезоне я выложусь по максимуму, я хочу продолжить выигрывать титулы. Visça el Barça!».