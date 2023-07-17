«Манчестер Сити» сделал предложение по Алексу Бальде, сообщает Mundo Deportivo.

Команда Пепа Гвардиолы, по всей видимости, пыталась воспользоваться ситуацией с контрактом Бальде в «Барселоне», так как он до сих пор не зарегистрирован в качестве игрока основного состава из-за ограничений «Барсы» по ФФП.

Однако 19-летний защитник сразу же отказался от предложения, поскольку настроен добиться успеха только в «Барсе».

В прошлом сезоне Бальде стал одним из самых заметных игроков каталонцев, заменив стареющего Жорди Альбу на позиции левого защитника.

В составе команды Хави, завоевавшей чемпионский титул, Бальде сыграл 44 раза во всех турнирах, выйдя в старте в 36 матчах и отдав шесть результативных передач. С его помощью «Барса» показала лучшую оборону среди всех команд топ-5 лиг Европы – 25 пропущенных голов в 38 играх.