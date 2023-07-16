Тренеры «Барселоны» оценили новичка клуба. В команде его прозвали «Монстер»
Пока не будет играть за основу.
По словам Габриэля Санса из Mundo Deportivo, тренерский штаб «Барселоны» после первой недели тренировок в восторге от Микаила Файе.
19-летний футболист удивляет боссов своей физической силой и мощью, особенно в воздушных дуэлях. В субботу Файе выложил несколько фотографий с тренировок, на которых видно, насколько физически он развит.
В то же время центральному защитнику еще предстоит поработать над своей техникой, а также над тактическим и позиционным пониманием.
Файе войдет в состав «Барсы», который отправится в предстоящее предсезонное турне по США. Скорее всего, ему предоставят игровое время.
Микаила купили этим летом в «Барса Атлетик». Сенегалец обошелся клубу в 1,5 млн евро.
а если без шуток, то нужны такие молодые, не дорогие но талантливые игроки. удачи в барсе.