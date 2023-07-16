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Тренеры «Барселоны» оценили новичка клуба. В команде его прозвали «Монстер»

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Пока не будет играть за основу.

По словам Габриэля Санса из Mundo Deportivo, тренерский штаб «Барселоны» после первой недели тренировок в восторге от Микаила Файе.

19-летний футболист удивляет боссов своей физической силой и мощью, особенно в воздушных дуэлях. В субботу Файе выложил несколько фотографий с тренировок, на которых видно, насколько физически он развит.

В то же время центральному защитнику еще предстоит поработать над своей техникой, а также над тактическим и позиционным пониманием.

Файе войдет в состав «Барсы», который отправится в предстоящее предсезонное турне по США. Скорее всего, ему предоставят игровое время.

Микаила купили этим летом в «Барса Атлетик». Сенегалец обошелся клубу в 1,5 млн евро.

3 комментария

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прощай Роналду
Смесь Пуйоля и Маскерано в одном человеке)))
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СД18
Сейчас Левандовский его прокачает в спортзале и будет нормальный защитник)
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Serdida Orayew
Ответ прощай Роналду
Смесь Пуйоля и Маскерано в одном человеке)))
я бы понял если бы смесь пуйоля и касильяса))))

а если без шуток, то нужны такие молодые, не дорогие но талантливые игроки. удачи в барсе.
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