FC BARCELONA
Блог

«Жирона» требует у «Барсы» двух молодых талантов в аренду и 5 млн евро за Ромеу. Каталонцы готовы отпустить только одного игрока

Клубы Клубы
Жирона Жирона
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
Пабло Торре Пабло Торре
Нико Гонсалес Нико Гонсалес
Футбол Футбол

«Барселона» начала активные переговоры с «Жироной» о трансфере Ориоля Ромеу.

Как сообщает RAC1, «Жирона» попросила «Барсу» предоставить ей Пабло Торре и Нико Гонсалеса в аренду, а также заплатить за трансфер, чтобы сделка состоялась.

«Барселона» не хочет отпускать Нико в «Жирону», но переход Пабло Торре возможен.

Pablo Torre

Ожидается, что каталонцы заплатят за Ромеу около 5 млн евро плюс дополнительные расходы, если к сделке будет добавлен еще один игрок.

Многие источники ожидают, что Ромеу станет игроком «Барсы» на следующей неделе и присоединится к команде Хави во время предсезонной поездки в США.

Как вам предложение «Жироны»?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Торре надо играть , а в Барсе ,с приходом Гюндогана, ему на минуты рассчитывать сложно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Торре безусловно нужно в аренду, парень толковый, а в Барселоне играть вряд ли будет, на счёт покупки Ромеу что-то я не уверен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
🇪🇸 Луис Рохо (Marca): Ориоль Ромеу близок к тому, чтобы стать новым игроком «Барселоны». Переговоры между «Барселоной» и «Жироной» длились несколько недель, но сейчас их позиции сближаются. Цена 5-6 млн евро, а остальное ещё не ясно. Соглашение между двумя клубами неизбежно, потому что идея «Барселоны» заключается в том, чтобы игрок полетел с клубом в Америку.

🇪🇸 Нил Сола (SER CATALUNYA): Ориоль Ромеу станет игроком «Барселоны» в ближайшее время. Сделка стоит 5 миллионов евро + бонусы и аренда Пабло Торре. «Жирона» хотела Нико, но он едет в США с «Барсой».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧИКО
Два игрока и 5 млн. очень много для Ромеу. Нико и Торе жалко отпускать, но на пару сезонов им же будет лучше. В Барсе не смогут они регулярно играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ ЧИКО
Два игрока и 5 млн. очень много для Ромеу. Нико и Торе жалко отпускать, но на пару сезонов им же будет лучше. В Барсе не смогут они регулярно играть
Жирона хочет выжать максимум. Ведь сумма отступных у Ромео 10млн и они отталкиваются от неё. Плюс знают что Барса рассчитывает на этих игроков а им нужна практика игровая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий