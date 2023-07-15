«Барселона» начала активные переговоры с «Жироной» о трансфере Ориоля Ромеу.

Как сообщает RAC1, «Жирона» попросила «Барсу» предоставить ей Пабло Торре и Нико Гонсалеса в аренду, а также заплатить за трансфер, чтобы сделка состоялась.

«Барселона» не хочет отпускать Нико в «Жирону», но переход Пабло Торре возможен.

Ожидается, что каталонцы заплатят за Ромеу около 5 млн евро плюс дополнительные расходы, если к сделке будет добавлен еще один игрок.

Многие источники ожидают, что Ромеу станет игроком «Барсы» на следующей неделе и присоединится к команде Хави во время предсезонной поездки в США.

Как вам предложение «Жироны»?