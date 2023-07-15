«Жирона» требует у «Барсы» двух молодых талантов в аренду и 5 млн евро за Ромеу. Каталонцы готовы отпустить только одного игрока
«Барселона» начала активные переговоры с «Жироной» о трансфере Ориоля Ромеу.
Как сообщает RAC1, «Жирона» попросила «Барсу» предоставить ей Пабло Торре и Нико Гонсалеса в аренду, а также заплатить за трансфер, чтобы сделка состоялась.
«Барселона» не хочет отпускать Нико в «Жирону», но переход Пабло Торре возможен.
Ожидается, что каталонцы заплатят за Ромеу около 5 млн евро плюс дополнительные расходы, если к сделке будет добавлен еще один игрок.
Многие источники ожидают, что Ромеу станет игроком «Барсы» на следующей неделе и присоединится к команде Хави во время предсезонной поездки в США.
Как вам предложение «Жироны»?
🇪🇸 Нил Сола (SER CATALUNYA): Ориоль Ромеу станет игроком «Барселоны» в ближайшее время. Сделка стоит 5 миллионов евро + бонусы и аренда Пабло Торре. «Жирона» хотела Нико, но он едет в США с «Барсой».