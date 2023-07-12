FC BARCELONA
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€31,5 млн. потрачено, €7 млн. заработано. Смотрим на все завершенные трансферные сделки «Барсы» этим летом

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Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
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Самюэль Умтити Самюэль Умтити
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Зарабатывать деньги пока выходит не очень.

В летнее трансферное окно «Барса» делает все возможное, чтобы усилить свою команду, несмотря на то, что у клуба большие финансовые сложности. Чтобы подписывать новых игроков и регистрировать их, каталонцам необходимо продавать кого-то из тех, кто уже связан с ними контрактом. Однако к середине июля «Барселона» не слишком в этом преуспела — ей удалось заработать на трансфере только одного футболиста.

Полный список всех завершенных трансферных сделок «блауграны» в преддверии сезона 2023/24.

На вход:

Витор Роке («Атлетико Паранаенсе») — 30 млн евро + бонусы;

Микаил Файе («Кустошия») — 1,5 млн евро + бонусы;

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») — свободный агент;

Иньиго Мартинес («Атлетик») — свободный агент.

Общие расходы: €31,5 млн.

На выход:

Франсишку Тринкау («Спортинг») — 7 млн евро;

Серджи Бускетс («Интер Майами») — свободный агент;

Жорди Альба — свободный агент;

Самюэль Умтити — расторжение контракта, свободный агент.

Общий доход: €7 млн.

В оставшееся время каталонцам придется напрячься, чтобы расчистить свой состав. Однако пока никаких потенциальных сделок на горизонте не видно.

5 комментариев

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Vladimir Berezin
Ну тут надо учесть ещё зарплаты. Ведь тот же уход Альбы и Бускетса (+ Пике) и разгрузка зарплатного фонда позволили вообще кого-то подписывать в это трансферное окно, да и к тому же давайте дождёмся конца лета и посмотрим что выйдет😉
+9
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+9
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ЧИКО
Если не продадут, тяжело будет регистрировать. а это важное. 5 игроков основы без регистрации находятся… будем надеется, что справятся ..
+3
0
+3
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ljolik888
Время ещё, есть , надеюсь у Барселоны все получится . . Гюндоган это явное усиление , Мартинес усилит конкуренцию в защите . Ну и Роке конечно хотелось бы увидеть уже в начале сезона, так как Лева не молодеет . Ждём и посмотрим что будет !
+1
0
+1
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Вячеслав Новиков
Было бы замечательно продать Лангле, Кессье, Торесса, Деста и можно будет дышать
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NartApsua
Чето я упустил момент, а когда это Спортинг успел выкупить Тринкау?
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