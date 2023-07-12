Зарабатывать деньги пока выходит не очень.

В летнее трансферное окно «Барса» делает все возможное, чтобы усилить свою команду, несмотря на то, что у клуба большие финансовые сложности. Чтобы подписывать новых игроков и регистрировать их, каталонцам необходимо продавать кого-то из тех, кто уже связан с ними контрактом. Однако к середине июля «Барселона» не слишком в этом преуспела — ей удалось заработать на трансфере только одного футболиста.

Полный список всех завершенных трансферных сделок «блауграны» в преддверии сезона 2023/24.

На вход:

Витор Роке («Атлетико Паранаенсе») — 30 млн евро + бонусы;

Микаил Файе («Кустошия») — 1,5 млн евро + бонусы;

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») — свободный агент;

Иньиго Мартинес («Атлетик») — свободный агент.

Общие расходы: €31,5 млн.

На выход:

Франсишку Тринкау («Спортинг») — 7 млн евро;

Серджи Бускетс («Интер Майами») — свободный агент;

Жорди Альба — свободный агент;

Самюэль Умтити — расторжение контракта, свободный агент.

Общий доход: €7 млн.

В оставшееся время каталонцам придется напрячься, чтобы расчистить свой состав. Однако пока никаких потенциальных сделок на горизонте не видно.