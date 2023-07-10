Предсезонка «Барселоны» началась сегодня — 23 игрока прибыли на базу. Смотрим, как прошел первый день подготовки в «Сиутат Эспортива»
Заряжены и готовы к новым свершениям.
Сегодня стартовала предсезонная подготовка «Барселоны», и первая часть игроков уже прибыла, чтобы начать работу с Хави. COPE сообщает, что 23 футболиста провели понедельник в тренировочном центре «Сиутат Эспортива».
14 игроков первой команды:
Эрик Гарсия, Рафинья, Иньяки Пенья, Ферран Торрес, Нико Гонсалес, Иньиго Мартинес, Серджи Роберто, Педри, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Пабло Торре, Маркос Алонсо, Клеман Лангле, Сержиньо Дест.
И 9 игроков из «Барсы Атлетик» и академии:
Марк Касадо, Ламин Ямаль, Пау Прим, Микаил Файе, Пау Кубарси, Марк Гиу, Эстанис Педрола, Унаи Эрнандес, Фермин Лопес.
Игроки прошли медицинское обследование и поработали в тренажерном зале, на поле они провели совсем немного времени.
Остальные футболисты, которые выступали за свои национальные сборные в начале июня, присоединятся к команде на следующей неделе, незадолго до того, как они все отправятся в тур по США.
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