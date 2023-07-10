Заряжены и готовы к новым свершениям.

Сегодня стартовала предсезонная подготовка «Барселоны», и первая часть игроков уже прибыла, чтобы начать работу с Хави. COPE сообщает, что 23 футболиста провели понедельник в тренировочном центре «Сиутат Эспортива».

14 игроков первой команды:

Эрик Гарсия, Рафинья, Иньяки Пенья, Ферран Торрес, Нико Гонсалес, Иньиго Мартинес, Серджи Роберто, Педри, Рональд Араухо, Алекс Бальде, Пабло Торре, Маркос Алонсо, Клеман Лангле, Сержиньо Дест.

И 9 игроков из «Барсы Атлетик» и академии:

Марк Касадо, Ламин Ямаль, Пау Прим, Микаил Файе, Пау Кубарси, Марк Гиу, Эстанис Педрола, Унаи Эрнандес, Фермин Лопес.

Игроки прошли медицинское обследование и поработали в тренажерном зале, на поле они провели совсем немного времени.

Остальные футболисты, которые выступали за свои национальные сборные в начале июня, присоединятся к команде на следующей неделе, незадолго до того, как они все отправятся в тур по США.