«Барселона» пока не продлила контракт с игроком.

Третий вратарь «Барселона» Арнау Тенас стал героем сборной Испании U21, которая стала второй на проходящем Евро U-21. В финале испанцы уступили со счетом 1:0 сборной Англии, но если бы не голкипер, то счет мог бы быть крупнее.

Вратарь сделал несколько отличных сейвов на протяжении всего финала. Вот один из них, двойное спасение после ударов Эллиотта и Мадуэке.

А так Тенас выручал испанцев в игре против сборной Украины в моменте, который создал игрок «Челси» Михаил Мудрик.

В пяти матчах Арнау Тенас пропустил всего три гола, совершив при этом четырнадцать сейвов. 1 июля 2023 года испанец стал свободным агентом. Болельщики не оценили этот факт:

💭 В этом матче (против Англии) Арнау Тенас ОДНОЙ РУКОЙ удержал Испанию. Нереальный вратарь. «Барса» должна продлить его, а потом отдать в аренду. Парень слишком хорош, чтобы гнить на скамейке запасных.

💭 Это будет большой ошибкой, если мы не продлим контракт с Арнау Тенасом.

💭 В идеале лично я хотел бы поднять Арнау Тенаса и избавиться от Тер Стегена. Знаю, что это безумие, но я бы рискнул.

💭 С какой стати Арнау Тенас стал свободным агентом?