На вопрос, сможет ли «Барселона», выигравшая требл в 2009, обыграть «Манчестер Сити»-2023, Яя Туре ответил:

«Тьерри Анри, Лео Месси, Самюэль Это'О. А также [Андрес] Иньеста и Хави, я и [Серхио] Бускетс.

Это было бы тяжело, но эта команда, состоящая из суперзвезд, с таким количеством отличных игроков, я думаю, что они выиграют. 100 процентов.

Это был сон. Даже когда мы были на тренировке, это было очень интенсивно.

Представьте себе Иньесту, когда ему было 26, 27 лет. Хави, когда ему было 28… Эти игроки того периода были просто невероятными».