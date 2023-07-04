8 комментариев

Витор Роке – новый игрок «Барсы». Фабрицио Романо подтвердил информацию
Роке наконец присоединяется к «Барселоне»! Об этом в своих соцсетях написал Фабрицио Романо:
«Витор Роке в «Барселоне», поехали! Бразилец 2005 года рождения будет выступать за «Барсу».
Соответствующие документы уже готовы! Соглашение заключено, «Барса» и «Атлетико Паранаэнсе» сверили контракты. Согласно текущему плану Витор присоединится к «Барсе» в январе 2024 года».
Клубы заключили соглашение о трансфере Роке за 35+10 млн евро, ранее сообщило издание Mundo Deportivo.
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