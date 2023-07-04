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Витор Роке – новый игрок «Барсы». Фабрицио Романо подтвердил информацию

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Роке наконец присоединяется к «Барселоне»! Об этом в своих соцсетях написал Фабрицио Романо:

«Витор Роке в «Барселоне», поехали! Бразилец 2005 года рождения будет выступать за «Барсу».

Соответствующие документы уже готовы! Соглашение заключено, «Барса» и «Атлетико Паранаэнсе» сверили контракты. Согласно текущему плану Витор присоединится к «Барсе» в январе 2024 года».

Клубы заключили соглашение о трансфере Роке за 35+10 млн евро, ранее сообщило издание Mundo Deportivo.

Как вам такая новость?

8 комментариев

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Иван Кузнецов
Ответ Marakana
Когда будет официально, тогда и порадуюсь. А то и с Месси было сто пудово по словам Фабрицио Романо. И что? Ждем бразильца
Фабрицио Романо такого не говорил, это говорил Жерар Ромеро
+5
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Рэд Уайт
парень очень хорош,надеюсь на долгие годы будет бомбардиром
+3
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Rusik Magomedov
Бред. Он нужен был здесь и сейчас.
+2
0
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Вячеслав Новиков
Шикарная новость, ждём
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прощай Роналду
Покажет Винипуху что такое настоящий Бразильский футбол
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David Avagyan
35+10 за 18 летнего игрока.Ну ок.А почему не перейдёт в этом году.Или что у Барселоны так много денег и настолько укомлектованный состав ,что он им в этом году не нужен?
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Alibaba51
Своего Ахомаша бесплатно отдали в Вильяреал, а тут 45 тыс.евро непонятно за что отдали
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