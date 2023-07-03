Давние связи с клубом.

Личные связи Арды Гюлера могут положительно повлиять на шансы его перехода в «Барселону».

По данным Серджи Капдевилы из Diario Sport, у турецкого вундеркинда и его отца «очень близкие отношения» с президентом «Фенербахче» Али Кочем.

Кроме всего прочего, Коч − владелец компании Beko, которая не так давно была спонсором «Барсы». Лого производителя бытовой техники красовалось на футболках клуба.

В настоящее время Арда отдыхает на очень престижном турецком курорте. 18-летний игрок был замечен на яхте, которой владеет президент «Фенера».

Ожидается, что Гюлер определится с клубом в ближайшее время. В Каталонии оптимистично оценивают свои шансы на подписание молодого хавбека.

Арда Гюлер − атакующий полузащитник, которого хотят заполучить многие крупные клубы Европы. Он высоко ценится за свой пас, дриблинг и умение навешивать в штрафную.

В прошлом сезоне за «Фенербахче» он забил 6 голов и отдал 7 голевых передач во всех турнирах.