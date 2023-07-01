В Испании строжайшая бюрократия: Ла Лига удалила Араухо и еще 3 игроков «Барсы» с официального сайта. Почему?
Ла Лига удалила со своего официального сайта профайлы Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Иньяки Пеньи.
Это связано с тем, что на данный момент все четыре игрока не зарегистрированы в Ла Лиге на предстоящий сезон-2023/24.
«Барселона» подписала новые контракты с игроками, но зарегистрировать в Ла Лиге их еще не удалось. Неизвестно, завершат ли каталонцы регистрацию до начала нового сезона, но по крайней мере «Барса» уже гарантировала регистрацию Гави.
Учитывая неотступность директоров Ла Лиги и вспоминая радикальное решение «Севильи» о продаже всего состава, очевидный вывод, который можно сделать: у Жоана Лапорты будет непростое лето. «Барса» активно ищет новых футболистов и готовится к переговорам, но в тоже время не может обеспечить регистрацию действующих игроков.
Главная задача на ближайшие дни – найти новые финансовые рычаги.
Как вы относитесь к жестким правилам Ла Лиги?
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