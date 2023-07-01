Ла Лига удалила со своего официального сайта профайлы Рональда Араухо, Маркоса Алонсо, Серджи Роберто и Иньяки Пеньи.

Это связано с тем, что на данный момент все четыре игрока не зарегистрированы в Ла Лиге на предстоящий сезон-2023/24.

«Барселона» подписала новые контракты с игроками, но зарегистрировать в Ла Лиге их еще не удалось. Неизвестно, завершат ли каталонцы регистрацию до начала нового сезона, но по крайней мере «Барса» уже гарантировала регистрацию Гави.

Учитывая неотступность директоров Ла Лиги и вспоминая радикальное решение «Севильи» о продаже всего состава, очевидный вывод, который можно сделать: у Жоана Лапорты будет непростое лето. «Барса» активно ищет новых футболистов и готовится к переговорам, но в тоже время не может обеспечить регистрацию действующих игроков.

Главная задача на ближайшие дни – найти новые финансовые рычаги.

Как вы относитесь к жестким правилам Ла Лиги?