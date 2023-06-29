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Деку вылетел в Турцию, чтобы договориться о трансфере талантливого 18-летнего игрока. За ним охотятся несколько европейских грандов

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«Стратегически важное подписание».

Арда Гюлер является одним из самых перспективных игроков современного футбола, и этим летом за ним начали охоту крупные европейские клубы. 18-летний игрок уже давно застолбил себе место в основе «Фенербахче», и за прошедший сезон он забил 6 голов и оформил 7 ассистов в 35 матчах.

Этим летом Гюлера можно выкупить всего за 18 миллионов евро, активировав пункт об отступных. Самыми активными участниками гонки являются «Милан», «Барселона» и «Реал Мадрид», но неизвестно, кто все же придет первым.

По словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, новый спортивный директор «Барселоны» Деку сегодня вылетел в Турцию, чтобы обсудить с «Фенербахче» сделку по Гюлеру, а также для переговоров с агентами юноши.

Руководство клуба считает это подписание стратегически важным, а Деку полностью убежден в подписании игрока, добавляет испанское издание Sport. «Барса» хочет постараться убедить Гюлера, у которого есть и другие варианты на столе.

Ожидается, что «блауграна» не сможет подписать Гюлера этим летом из-за финансовых проблем, но они рассчитывают на то, что полузащитник сможет присоединиться к команде в январе или следующим летом.

«Фенербахче» заинтересован в том, чтобы сохранить свой бриллиант в клубе еще на сезон, что может дать «Барселоне» преимущество в переговорах.

2 комментария

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прощай Роналду
Турецкий Ривалдо?)))
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-1
0
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