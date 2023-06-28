«Барселона» лидирует в гонке за Марцело Брозовичем, несмотря на то, что у «Интера» уже была договоренность с «Аль-Нассром».

Как только каталонцы появились на пороге, интерес хорватского полузащитника к перспективе переезда в Саудовскую Аравию заметно охладел. По словам надежного журналиста Джакомо Якобеллиса, вчера делегация из ближневосточного клуба приехала в Хорватию, чтобы попытаться убедить Брозовича, но переговоры прошли не так, как хотелось бы саудовцам.

У «Аль-Нассра» остались очень негативные чувства после встречи. Некоторые источники, близкие к игроку, говорят об окончательном «нет» Саудовской Аравии.

Хави видит в Брозовиче потенциальную замену Серджи Бускетсу на ближайшие пару-тройку лет, однако из-за финансовых трудностей каталонцы пока не могут сделать игроку предложение. Он готов ждать, но очень и очень недолго.