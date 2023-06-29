Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сделал очень громкое заявление, в котором рассказал, как глава Ла Лиги Хавьер Тебас вынуждал каталонцев пойти на сделку с CVC Capital Partners.

«Сделка с CVC? Одним из ее условий было то, что Тебас останется боссом Ла Лиги сначала на 15 лет, а затем на 8.

Его зарплата в два раза выше, чем у президентов банков. Нам сказали, что если мы пойдем на эту сделку, то он поможет нам с финансовым фэйр-плей на 15%.

Тебас сказал, что если мы не согласимся на сделку, то не сможем подписывать игроков, а лига усложнит нам жизнь.

Все эти руководители, президенты и власти должны знать, что они только вынуждают нас рьяно защищать интересы «Барсы» до последней капли нашей крови. Мы делаем это, потому что любим клуб», - заявил Жоан Лапорта.

CVC Capital Partners - это управляющая компания, специализирующаяся на инвестициях. Ла Лига должна заключить с ней контракт, который принесет €2,7 млрд в клубы Ла Лиги в обмен на 10% доходов от телевизионных прав на следующие 50 лет. «Барселона» до сих пор не присоединилась к сделке.