🥶 Главный инсайдер по «Барсе» сообщил, сколько дней есть у каталонцев для отправки предложения по Брозовичу. Агент игрока нетерпелив
Окружение Марцело Брозовича дает «Барселоне» всего шесть дней, чтобы сделать официальное предложение миланскому «Интеру» и отправить игроку предложение о контракте, сообщает Жерар Ромеро.
Агент полузащитника хочет как можно быстрее получить гарантии регистрации Брозовича в Ла Лиге.
Если каталонцам это удастся, то они, скорее всего, подпишут хорватского игрока уже к середине следующей недели.
Однако у «Барсы» пока нет ни средств, ни места в бюджете зарплат для оформления трансфера. Чтобы не упустить приоритетную цель в полузащите, Жоану Лапорте и его команде необходимо совершить несколько сделок на продажу – иначе выбирать замену Бускетсу придется из менее качественных вариантов.
Хотели бы, чтобы Хави получил Брозовича?
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