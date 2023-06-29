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🥶 Главный инсайдер по «Барсе» сообщил, сколько дней есть у каталонцев для отправки предложения по Брозовичу. Агент игрока нетерпелив

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Марцело Брозович Марцело Брозович
Футбол Футбол

Окружение Марцело Брозовича дает «Барселоне» всего шесть дней, чтобы сделать официальное предложение миланскому «Интеру» и отправить игроку предложение о контракте, сообщает Жерар Ромеро.

Агент полузащитника хочет как можно быстрее получить гарантии регистрации Брозовича в Ла Лиге.

Если каталонцам это удастся, то они, скорее всего, подпишут хорватского игрока уже к середине следующей недели.

Однако у «Барсы» пока нет ни средств, ни места в бюджете зарплат для оформления трансфера. Чтобы не упустить приоритетную цель в полузащите, Жоану Лапорте и его команде необходимо совершить несколько сделок на продажу – иначе выбирать замену Бускетсу придется из менее качественных вариантов.

Inter Milan Could Cash In On Marcelo Brozovic For €30M In The Summer, Italian Media Report

Хотели бы, чтобы Хави получил Брозовича?

1 комментарий

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Força barça
Не знаю,подойтет ли Хави он.Но как фанат блаугранас,согласен
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