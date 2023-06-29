Окружение Марцело Брозовича дает «Барселоне» всего шесть дней, чтобы сделать официальное предложение миланскому «Интеру» и отправить игроку предложение о контракте, сообщает Жерар Ромеро.

Агент полузащитника хочет как можно быстрее получить гарантии регистрации Брозовича в Ла Лиге.

Если каталонцам это удастся, то они, скорее всего, подпишут хорватского игрока уже к середине следующей недели.

Однако у «Барсы» пока нет ни средств, ни места в бюджете зарплат для оформления трансфера. Чтобы не упустить приоритетную цель в полузащите, Жоану Лапорте и его команде необходимо совершить несколько сделок на продажу – иначе выбирать замену Бускетсу придется из менее качественных вариантов.

Хотели бы, чтобы Хави получил Брозовича?