Завоевал любовь целой страны.

Алекса Бальде встретили в Гвинее-Бисау как настоящую звезду — с ним даже захотел увидеться президент страны.

Во время отпуска защитник «Барселоны» приехал на запад Африки, чтобы приблизиться к своим корням. Сам игрок появился на свет в Испании, но его отец родом из Гвинеи-Бисау. Бальде отправился в Африку со своим братом Эди Бальде, и это событие произвело фурор.

Футболист не только получил море любви от фанатов, но и попал на прием к президенту. Умаро Сиссоко Эмбало, глава Гвинеи-Бисау, встретился с Бальде и даже сфотографировался с его футболкой.

В прошлом Бальде обрел мировую славу, стремительно ворвавшись в первую команду и застолбив за собой место в стартовом составе «Барселоны». Алекс впечатляюще прогрессировал с каждым матчем, и благодаря своим усилиям он получил свой первый вызов в сборную и дебютировал за Испанию на чемпионате мира в Катаре.