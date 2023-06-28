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В Гвинее-Бисау Алекса Бальде встречали как национального героя. Он даже побывал на приеме у президента

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Футбол Футбол

Завоевал любовь целой страны.

Алекса Бальде встретили в Гвинее-Бисау как настоящую звезду — с ним даже захотел увидеться президент страны.

Во время отпуска защитник «Барселоны» приехал на запад Африки, чтобы приблизиться к своим корням. Сам игрок появился на свет в Испании, но его отец родом из Гвинеи-Бисау. Бальде отправился в Африку со своим братом Эди Бальде, и это событие произвело фурор.

Футболист не только получил море любви от фанатов, но и попал на прием к президенту. Умаро Сиссоко Эмбало, глава Гвинеи-Бисау, встретился с Бальде и даже сфотографировался с его футболкой.

В прошлом Бальде обрел мировую славу, стремительно ворвавшись в первую команду и застолбив за собой место в стартовом составе «Барселоны». Алекс впечатляюще прогрессировал с каждым матчем, и благодаря своим усилиям он получил свой первый вызов в сборную и дебютировал за Испанию на чемпионате мира в Катаре.

4 комментария

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Илья Манахов
Такие новости греют душу!
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Safar Taqiyev
super novosti!
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Subhan Jafarov
Фактор Барсы
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predMBAPPE
На голосовании ЗМ уверенно получит 5 очков)
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