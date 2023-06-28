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«Он говорит, что был очень счастлив в «Барселоне». Марк Кукурелья рассказал о сложностях Обамеянга после ухода из каталонского клуба

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Пьер-Эмерик навсегда в сердцах кулес.

Обамеянг провел в «Барселоне» всего половину сезона, но это не помешало ему завоевать любовь фанатов. Нападающий присоединился к клубу в сложный момент и сделал все возможное, чтобы помочь каталонцам.

Марк Кукурелья, который, как и Обамеянг, является игроком «Челси», рассказал, что габонец очень тоскует по времени, проведенном в «блаугране»:

«Обамеянг — очень хороший человек, — сказал защитник в интервью Жерару Ромеро. — Он говорит, что был очень счастлив в «Барселоне», даже в свои выходные дни он любит приезжать в Барселону, чтобы тренироваться и наслаждаться солнцем. У него всегда улыбка на лице, даже если дела идут не очень хорошо».

Нападающий присоединился к «Барселоне» зимой 2022 года, притом этот трансфер стал возможен только благодаря усилиям самого игрока. Он забил 13 голов в 23 играх и стал одним из лучших бомбардиров команды.

Прошлым летом «Барса» решила продать его «Челси» из-за финансовых трудностей, но его возвращение в Лондон обернулось полной катастрофой.

Томас Тухель хотел видеть игрока в своей команде, но он был уволен через два месяца после трансфера нападающего, поэтому Обамеянг оказался на скамейке запасных. Он закончил сезон всего с 3 голами в 22 играх.

«Челси» планирует расстаться с Пьер-Эмериком этим летом, несмотря на то, что у игрока остался еще год по контракту.

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