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«Барса» задрала ценник на Кессиэ – все ради быстрого подписания Брозовича

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«Барселона» хочет получить за Франка Кессиэ около 30 миллионов евро, сообщает Ферран Корреас из Diario Sport.

Саудовский «Аль-Ахли» уже связался с агентом ивуарийца для возможного перехода. «Аль-Ахли» собирается сделать «многомиллионное» предложение по зарплате и предложить контракт до 2026 года.

Но Кессиэ рассмотрит этот вариант, если «Барса» четко даст понять, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Каталонцы намерены продать 26-летнего игрока для регистрации новичков. Если они получат 30 млн евро, то смогут приобрести Марцело Брозовича – его оценочная стоимость составляет 25 млн евро.

В прошлом сезоне Кессиэ сыграл менее 2000 минут, отметившись 6 голами Учитывая, как «Барса» интересуется полузащитниками – это ли не знак, что на Кессиэ не рассчитывают.

Kessie to have talk with Xavi about future

4 комментария

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Sadullo
Джанго освобождения
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YUMARO SHOW
Не сожалеют ли потом?
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Рэд Уайт
30 млн это задрали цену?если аравийцы берут,надо 50 выставлять
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Cash_One
Странно. Очень крутой игрок и при большем количестве игрового времени еще лучше адаптировался бы к игре Барсы. В этом сезоне запомнились его передачи вразрез, с головой играет
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