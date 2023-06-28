«Барселона» хочет получить за Франка Кессиэ около 30 миллионов евро, сообщает Ферран Корреас из Diario Sport.

Саудовский «Аль-Ахли» уже связался с агентом ивуарийца для возможного перехода. «Аль-Ахли» собирается сделать «многомиллионное» предложение по зарплате и предложить контракт до 2026 года.

Но Кессиэ рассмотрит этот вариант, если «Барса» четко даст понять, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Каталонцы намерены продать 26-летнего игрока для регистрации новичков. Если они получат 30 млн евро, то смогут приобрести Марцело Брозовича – его оценочная стоимость составляет 25 млн евро.

В прошлом сезоне Кессиэ сыграл менее 2000 минут, отметившись 6 голами Учитывая, как «Барса» интересуется полузащитниками – это ли не знак, что на Кессиэ не рассчитывают.