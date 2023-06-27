FC BARCELONA
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Брозович отверг последнее предложение «Аль-Насра». Он согласен перейти только в «Барселону»

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Клубу придется найти средства.

По данным Джанлуки Ди Марцио, Марцело Брозович дал согласие на трансфер в «Барселону».

Хорват отклонил последнее предложение «Аль-Насра» и запросил у клуба зарплату в размере 30 млн евро в год. Саудовцы пока предлагали ему только 20 млн.

На данный момент «Барса» не готова сделать официальное предложение. Им необходимо продать несколько игроков перед тем, как начать переговоры с «Интером».

Главное, чтобы хорват согласился подождать некоторое время. Похоже, что он никуда не спешит.

Марцело Брозович входит в число лучших хавбеков Серии А. Он полузащитник оборонительного плана с отличным пасом. Также может играть в роли box-to-box.

Оценочная стоимость хорвата составляет 25 млн. евро.

2 комментария

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Шамиль Магомедов
че? его же официально объявили в Аль-Наср, нет?
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& Co1366
Этот трансфер если и осуществится, то нескоро.
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