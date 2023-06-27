Брозович отверг последнее предложение «Аль-Насра». Он согласен перейти только в «Барселону»
Клубу придется найти средства.
По данным Джанлуки Ди Марцио, Марцело Брозович дал согласие на трансфер в «Барселону».
Хорват отклонил последнее предложение «Аль-Насра» и запросил у клуба зарплату в размере 30 млн евро в год. Саудовцы пока предлагали ему только 20 млн.
На данный момент «Барса» не готова сделать официальное предложение. Им необходимо продать несколько игроков перед тем, как начать переговоры с «Интером».
Главное, чтобы хорват согласился подождать некоторое время. Похоже, что он никуда не спешит.
Марцело Брозович входит в число лучших хавбеков Серии А. Он полузащитник оборонительного плана с отличным пасом. Также может играть в роли box-to-box.
Оценочная стоимость хорвата составляет 25 млн. евро.
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