Клубу придется найти средства.

По данным Джанлуки Ди Марцио, Марцело Брозович дал согласие на трансфер в «Барселону».

Хорват отклонил последнее предложение «Аль-Насра» и запросил у клуба зарплату в размере 30 млн евро в год. Саудовцы пока предлагали ему только 20 млн.

На данный момент «Барса» не готова сделать официальное предложение. Им необходимо продать несколько игроков перед тем, как начать переговоры с «Интером».

Главное, чтобы хорват согласился подождать некоторое время. Похоже, что он никуда не спешит.

Марцело Брозович входит в число лучших хавбеков Серии А. Он полузащитник оборонительного плана с отличным пасом. Также может играть в роли box-to-box.

Оценочная стоимость хорвата составляет 25 млн. евро.