«Барселона» вот-вот подпишет Илкай Гюндогана и, возможно, Марцело Брозовича. Давайте представим, как может выглядеть состав каталонцев с новичками.

Тер Стеген; Кунде, Араухо, Кристенсен; Брозович, Де Йонг; Гюндоган, Педри/Гави; Дембеле, Левандовски, Бальде.

Так будут располагаться игроки, когда «Барса» будет владеть мячом.

В обороне это будет, вероятно, классическая схема 4-3-3 с Педри или Гави в роли левого вингера.

Брозович в основном будет играть роль Серджи Бускетса, придерживаясь позиции и прикрывая Френки де Йонга, который будет рваться вперед.

Единственная проблема заключается в том, что Гави, вероятно, будет играть менее важную роль в команде с этого момента. Однако он может стать очень полезным запасным.