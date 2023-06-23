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Гюндоган и Брозович уже почти в «Барсе». Как Хави будет использовать их?

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«Барселона» вот-вот подпишет Илкай Гюндогана и, возможно, Марцело Брозовича. Давайте представим, как может выглядеть состав каталонцев с новичками.

Тер Стеген; Кунде, Араухо, Кристенсен; Брозович, Де Йонг; Гюндоган, Педри/Гави; Дембеле, Левандовски, Бальде.

Так будут располагаться игроки, когда «Барса» будет владеть мячом.

В обороне это будет, вероятно, классическая схема 4-3-3 с Педри или Гави в роли левого вингера.

Брозович в основном будет играть роль Серджи Бускетса, придерживаясь позиции и прикрывая Френки де Йонга, который будет рваться вперед.

Единственная проблема заключается в том, что Гави, вероятно, будет играть менее важную роль в команде с этого момента. Однако он может стать очень полезным запасным.

2 комментария

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Вячеслав Новиков
Уже почти в Барсе и возможно подпишет, немного разные вещи
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Ramil Usmanov
Наверное подождать нужно, пока окончательно всё не прояснится с трансферами, а не распределять места на поле. Уж Хави то сам разберётся.
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