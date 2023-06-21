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Жена Гюндогана настаивала, чтобы Илкай перешел в «Барсу». Похоже, скоро у нее прибавится много подписчиков

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Илкай Гюндоган все ближе к «Барселоне», и в Каталонию немец приедет не один. Позвольте представить вам Сару Арфауи.

Сара – модель и телеведущая из Франции.

Илкаю 32 года, он старше своей жены на 5 лет. Пара вместе с 2021 года, и у них уже есть сын Каис.

Вот некоторые из лучших фотографий Гюндогана с женой:

У Сары почти 650 000 подписчиков в соцсетях, но это число, несомненно, скоро увеличится.

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