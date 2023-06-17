Ламин Ямаль намекает «Барсе» на новый контракт – Бальде шутит над ним в комментариях
«Хорошие вещи, много хороших вещей... Давайте еще! 🔜», – написал Ламин Ямаль, прикрепив видеоролик со своими лучшими моментами в составе «Барсы» и молодежной сборной Испании.
К удивлению Алекса Бальде, 15-летний парень написал это на английском языке.
«С каких пор ты знаешь английский 😂».
Приятно видеть, как подросток пытается говорить еще на одном языке, кроме испанского. Фанатам каталонцев надо надеяться, что это не означает, что Ламин скоро подпишет контракт с клубом Премьер-лиги!
Ожидается, что в ближайшие недели подпишет новый контракт с «Барсой». Сейчас Ямаль считается самым большим талантом «Ла Масии».
1 комментарий