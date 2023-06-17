«Хорошие вещи, много хороших вещей... Давайте еще ! 🔜», – написал Ламин Ямаль, прикрепив видеоролик со своими лучшими моментами в составе «Барсы» и молодежной сборной Испании.

К удивлению Алекса Бальде, 15-летний парень написал это на английском языке.

«С каких пор ты знаешь английский 😂».

Приятно видеть, как подросток пытается говорить еще на одном языке, кроме испанского. Фанатам каталонцев надо надеяться, что это не означает, что Ламин скоро подпишет контракт с клубом Премьер-лиги!

Ожидается, что в ближайшие недели подпишет новый контракт с «Барсой». Сейчас Ямаль считается самым большим талантом «Ла Масии».