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Ламин Ямаль намекает «Барсе» на новый контракт – Бальде шутит над ним в комментариях

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«Хорошие вещи, много хороших вещей... Давайте еще! 🔜», – написал Ламин Ямаль, прикрепив видеоролик со своими лучшими моментами в составе «Барсы» и молодежной сборной Испании.

К удивлению Алекса Бальде, 15-летний парень написал это на английском языке.

«С каких пор ты знаешь английский 😂».

Приятно видеть, как подросток пытается говорить еще на одном языке, кроме испанского. Фанатам каталонцев надо надеяться, что это не означает, что Ламин скоро подпишет контракт с клубом Премьер-лиги!

Ожидается, что в ближайшие недели подпишет новый контракт с «Барсой». Сейчас Ямаль считается самым большим талантом «Ла Масии».

Lamine Yamal: Record-breaking debut

1 комментарий

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FrankieWild
В следующем сезоне должен получить больше времени в первой команде
+3
0
+3
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