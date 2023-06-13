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Мендеш договорился с семьей Фати об уходе игрока из «Барсы». Ансу решил остаться, возможен конфликт

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Как сообщает Diario Sport, между Ансу Фати и его агентом Жорже Мендешом возникли серьезные разногласия по поводу решения игрока не покидать «Барселону».

Мендеш хочет, чтобы Ансу перешел из «Барселоны» в «Вулвз» по бартерной сделке, которая приведет Рубену Невешу на «Камп Ноу» плюс 30 миллионов евро.

Тем не менее, Ансу ясно дал понять, что он скорее останется и будет бороться за свое место в «Барсе», чем присоединится к «Волкам» в Англии — команде среднего уровня. Решение Ансу принято независимо от того, что он заработает больше, если покинет «Барсу».

Говорят, что решение Ансу расстроило Мендеша, поскольку ему уже удалось убедить семью игрока. Теперь кажется, что Мендеш вынуждает Ансу покинуть «Барсу» ради его же блага.

Несмотря на то, что он не начинал важных игр и часто подвергался критике, только что завершившийся сезон был статистически лучшим для Ансу в «Барсе».

Тем не менее, 20-летнего футболиста по-прежнему связывают с уходом, так как Хави, похоже, не рассчитывает на него.

6 комментариев

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Yaroslav Marochko
фати в конце сезона все таки немного напомнил себя двух годичной давности. возможно стоит дать ему шанс, особенно учитывая что на левый фланг при схеме 4-3-3 нет профильного игрока. так сказать последний шанс перед постановкой креста на карьере парня, так как переход в вулвз можно представить как подорвет его мотивацию.
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Вячеслав Новиков
Вообще это очевидно не нужная схема, Невеш зачем он? А Фати я понимаю, зачем идти в середняк
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Slider Mcculighan
Его понять можно. С Барселоной можно выиграть трофеи.
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CopaAmerica
не стоит настаивать, думаю Фати надо дать шанс, тем более Лева совсем немолодой
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CopaAmerica
вопрос кого можно продать, Гарсия + Кессие + Торрес, последнего покупали за 55+10, сложно будет отбить, непотятно зачем покупали так дорого
умтити - остается радоваться если сам уйдет))
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Adam Murdalov
Ответ Yaroslav Marochko
фати в конце сезона все таки немного напомнил себя двух годичной давности. возможно стоит дать ему шанс, особенно учитывая что на левый фланг при схеме 4-3-3 нет профильного игрока. так сказать последний шанс перед постановкой креста на карьере парня, так как переход в вулвз можно представить как подорвет его мотивацию.
дело в том что если он провалит сезон никто не даст за него и 30м, оставлять его это риск, потом его не купят, а он не захочет идти в команды с низших дивизионов
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