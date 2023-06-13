Как сообщает Diario Sport, между Ансу Фати и его агентом Жорже Мендешом возникли серьезные разногласия по поводу решения игрока не покидать «Барселону».

Мендеш хочет, чтобы Ансу перешел из «Барселоны» в «Вулвз» по бартерной сделке, которая приведет Рубену Невешу на «Камп Ноу» плюс 30 миллионов евро.

Тем не менее, Ансу ясно дал понять, что он скорее останется и будет бороться за свое место в «Барсе», чем присоединится к «Волкам» в Англии — команде среднего уровня. Решение Ансу принято независимо от того, что он заработает больше, если покинет «Барсу».

Говорят, что решение Ансу расстроило Мендеша, поскольку ему уже удалось убедить семью игрока. Теперь кажется, что Мендеш вынуждает Ансу покинуть «Барсу» ради его же блага.

Несмотря на то, что он не начинал важных игр и часто подвергался критике, только что завершившийся сезон был статистически лучшим для Ансу в «Барсе».

Тем не менее, 20-летнего футболиста по-прежнему связывают с уходом, так как Хави, похоже, не рассчитывает на него.