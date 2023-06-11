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Альфонсо Дэвис затаил обиду на «Барселону». Он мог перейти в каталонский клуб, но помешали предрассудки Бартомеу

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Жозеп Бартомеу Жозеп Бартомеу
Футбол Футбол

А следующим летом защитник собирается в «Реал».

«Барселона» обращалась ко мне, но их президент [Бартомеу] не захотел меня брать, потому что я из Канады», — сказал Альфонсо Дэвис в подкасте Say Less.

«Не буду врать, это несколько подавило мои чувства. Но это то, что появилось в СМИ, я не знаю, действительно ли их президент отказался от меня из-за это», — добавил он.

После того, как Альфонсо Дэвис выиграл Лигу чемпионов с мюнхенской «Баварией» в 2020 году, выяснилось, что Жозепу Бартомеу рекомендовали подписать защитника, еще когда он выступал за канадский «Ванкувер Уайткэп». И да, утверждалось, что президент отказался от этой возможности из-за национальности игрока.

Хоть этому и нет официальных подтверждений, в целом неудивительно, если это окажется правдой. Наследием Бартомеу в «Барсе» стали скандалы, судебные тяжбы и неразбериха — может быть, это лишь еще один кусочек пазла.

Текущий контракт Дэвиса с «Баварией» истекает в 2025 году, и сообщается, что мадридский «Реал» является фаворитом на его подписание в следующем году. Давид Алаба активно способствует этому трансферу.

Ох, Бартомеу...

4 комментария

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TravenS
Ответ fcb812
Бармалея в тюрьму,фланги Бальде Девис были бы шикарны,но увы …
Ну да, два левых фланга...
+2
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Альберт Акчурин
Бармолей организовал проблему клубу лет на 10 вперёд
+1
0
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