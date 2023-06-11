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«Рано или поздно»: «Барса» дала обещание агенту Рубена Невеша

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Согласно недавнему сообщению Diario Sport, «Барселона» заверила Жорхе Мендеша, что «рано или поздно» клуб подпишет Рубена Невеша.

Каталонцы внимательно следили за Мартином Зубименди и Йозуа Киммихом, но оба игрока будут стоить целое состояние.

26-летний игрок, напротив, мог обойтись дешево из-за прекрасных отношений Мендеша с Лапортой. Но тренерский штаб «блауграны», и в частности Хави, не очень заинтересован в подписании полузащитника «Вулвз».

Другой вариант — Софьян Амрабат. Сообщается, что «Фиорентина» снизила цену за марокканского футболиста до 20 миллионов евро.

4 комментария

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Газонокосильщик Хави
так же лапорта и агенту месси говорил
+2
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+2
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Rule1
Рано или поздно,вы главное ждите 😅
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Gayush Matnishyan
Много кому они давали обещание. Слова ничего не значат, нужны действия
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Газонокосильщик Хави
так же лапорта и агенту месси говорил
Он ещё и Адама Траоре обещал выкупить.
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