«Барселона» готовится к одному из своих самых напряженных летних трансферных окон последних лет. Клуб намерен продать некоторых игроков и приобрести новых, чтобы улучшить состав и создать команду, способную конкурировать в еврокубках.

Хави – тот человек, который должен решить, кто останется, а кто уйдет. Вот как будет выглядеть список дел главного тренера «Барсы».

Определить, кто из запасных уедет из клуба

Ферран Торрес. Нападающий с трудом нашел игру в прошлом сезоне, и клуб вряд ли будет скучать по нему. Возможно, кто-то вроде Янника Карраско мог бы стать его заменой.

Франк Кессиэ. Полузащитник не очень подходит «Барсе» по стилю игры – он не лучший оборонительный полузащитник, хотя и располагается ниже Педри и Гави.

Ансу Фати. Испанец выставлен на продажу после своего лучшего сезона за «Барсу».

Рафинья. По последним сообщениям, Рафинья может быть продан (особенно в случае подписания Месси), чтобы собрать средства и расчистить фонд зарплат.

Подписать опорника

Иозуа Киммих. «Барсу» активно связывают с вице-капитаном «Баварии», однако подписать его будет непросто.

Рубен Невеш. Португальский полузащитник хочет в «Барсу», но есть сомнения, впишется ли он в команду.

Софьян Амрабат. Мощный марокканец все еще ждет «Барсу», но для его подписания каталонцы должны решить финансовые проблемы.

Мартин Субименди. Это предпочтительный кандидат Хави, если вариант с Киммихом станет невозможным.

Заинтересовать свободных агентов

Лионель Месси. Хави ставит Лео на первое место в своем списке, но подписание, как вы прекрасно знаете, зависит не от него.

Илкай Гюндоган. Капитан «Манчестер Сити» склоняется к переходу в «Барсу», но только если Хави захочет его заполучить и пообещает много игрового времени.

Иньиго Мартинес. Сообщается, официальное объявления о подписании уже близко.