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📹Воссоединение старых друзей. Хави и Иньеста трогательно встретились в Японии

Виссел Кобе Виссел Кобе
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Планирует продолжать игровую карьеру.

Сегодня в Японии местный «Виссел Кобе» Андреса Иньесты провел товарищеский матч против «Барселоны». Действующий чемпион Испании оказался сильнее − 2:0. Голы на счету Франка Кессиэ и Эрика Гарсии.

Эта игра стала последней для легенды «Барселоны» на японской земле. Ходили слухи о том, что игрок планирует повесить бутсы на гвоздь, однако пока у него еще есть силы продолжать. В мае Иньесте исполнилось 39 лет.

Такое событие − матч между нынешней и бывшей командой − помогло Хави и Андресу встретиться очно после долгих лет разлуки. Без улыбки за их воссоединением наблюдать решительно невозможно.

После окончания игры Хави организовал свою команду для совместного фото с легендой и вновь мило обнимал бывшего партнера по команде, с которым они пережили много совместных радостных моментов в «Барсе». Иньеста же позвал присоединиться игроков «Виссел Кобе».

Вместе с Хави Иньеста провел в «Барселоне» 486 игр. Кроме того они вместе играли за сборную Испании. Только с Лео Месси Андрес выходил на поле чаще − 488 раз.

Хави старше Иньесты на 4 года и завершил карьеру как раз в 39 лет. За это время он успел поработать в катарском «Аль-Садде» и уже два сезона возглавляет каталонский клуб.

3 комментария

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no_one_perfect
Жаль, что ни один, ни второй так и не получили свои ЗМ, хотя, более чем заслуживали…
+2
0
+2
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Роман
Как минимум эта пара в топ-2 лучших полузащитников мира входит.
+1
0
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Barsa1984
ЛЕГЕНДАРНЫЕ
0
0
0
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