FC BARCELONA
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«Барса» приехала в Японию и с легкостью обыграла «Виссел Кобе» со счетом 2:0. Звездой матча стал Пабло Торре

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Скучал на скамейке весь сезон.

В воскресенье «Барса» завершила сезон Ла Лиги, проиграв «Сельте» (1:2), и той же ночью каталонцы запрыгнули на самолет и отправились в Японию. И вот сегодня состоялся матч, ради которого Хави и его команда пересекли половину планеты.

«Блауграна» сыграла с «Виссел Кобе», за который выступает Андрес Иньеста, и это был его последний день в составе японского клуба. Встреча завершилась уверенной победой каталонцев со счетом 2:0, и главным творцом этого результата стал Пабло Торре, который большую часть сезона провел то на скамейке, то в составе второй команды.

Оба гола были забиты в первом тайме с разницей в три минуты.

На 16-й минуте Торре заприметил Кессиэ около штрафной и вырезал на него точный пас по диагонали:

А на 19-й минуте Пабло, пробивая угловой, мощно отправил мяч к краю вратарской, а Эрик Гарсия резко выпрыгнул и перенаправил его в сетку рикошетом от газона.

Показатели полузащитника в этом матче тоже впечатляющие:

  • 94% точность передач
  • 2/3 выигранных единоборств
  • 4 ключевых паса
  • 5/6 успешных длинных передач
  • 2 удара по воротам
  • 1 удар в створ
  • 2 успешных дриблинга

Торре блестяще провел отведенные ему 60 минут на поле, и фанаты все задаются вопросом, почему Хави не позволяет ему играть. В связи с этим в соцсетях всплыло старое видео, которое неплохо демонстрирует происходящее:

Как сообщается, этим летом Торре скорее всего отправится в аренду, так как Хави не считает его достаточно зрелым для первой команды. По последним новостям, Пабло ближе всего к переходу в «Вильярреал».

4 комментария

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Turs
Отличный первый тайм провел. Пару раз хорошо открывался под удар, но не хватило хладнокровия. Подлодка хороший вариант на сезон для практики.
+3
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+3
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Спартак Уокер
Жалко Иньеста не забил
+1
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Максим Бабков
Он реально был самым креативным на поле! Его явно нужно оставлять и наигрывать следующий сезон!!
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TAGAY
игнор Пабло я так и не понял, даже когда на из за травм и дисквы на скамейке кроме Пабло никого не было Хави его не выпускал.. это странно! Куман тот же треенер середняк, но не боялся молодого ставить, Педри и Гави играли и выросли при нем, что то я сомневаюсь приди он вместо Кумана Педри и Гави сейчас были бы основными.. уж больно большой страх у него выпустить молодежь. за первые пол года у руля Барсы поставил бы 10 из 10, было много креативных решении и резкий скачок по игре, но за этот сезон 6 из 10!
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