Скучал на скамейке весь сезон.

В воскресенье «Барса» завершила сезон Ла Лиги, проиграв «Сельте» (1:2), и той же ночью каталонцы запрыгнули на самолет и отправились в Японию. И вот сегодня состоялся матч, ради которого Хави и его команда пересекли половину планеты.

«Блауграна» сыграла с «Виссел Кобе», за который выступает Андрес Иньеста, и это был его последний день в составе японского клуба. Встреча завершилась уверенной победой каталонцев со счетом 2:0, и главным творцом этого результата стал Пабло Торре, который большую часть сезона провел то на скамейке, то в составе второй команды.

Оба гола были забиты в первом тайме с разницей в три минуты.

На 16-й минуте Торре заприметил Кессиэ около штрафной и вырезал на него точный пас по диагонали:

А на 19-й минуте Пабло, пробивая угловой, мощно отправил мяч к краю вратарской, а Эрик Гарсия резко выпрыгнул и перенаправил его в сетку рикошетом от газона.

Показатели полузащитника в этом матче тоже впечатляющие:

94% точность передач

2/3 выигранных единоборств

4 ключевых паса

5/6 успешных длинных передач

2 удара по воротам

1 удар в створ

2 успешных дриблинга

Торре блестяще провел отведенные ему 60 минут на поле, и фанаты все задаются вопросом, почему Хави не позволяет ему играть. В связи с этим в соцсетях всплыло старое видео, которое неплохо демонстрирует происходящее:

Как сообщается, этим летом Торре скорее всего отправится в аренду, так как Хави не считает его достаточно зрелым для первой команды. По последним новостям, Пабло ближе всего к переходу в «Вильярреал».