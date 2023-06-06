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Бускетс сравнил, каково ему было работать с Хави и Гвардиолой. Даже назвал, кого из них считает лучшим тренером за свою карьеру

Серджи Бускетс Серджи Бускетс
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Честный ответ.

В честь окончания своей карьеры в Испании Серджи Бускетс дал большое интервью изданию Sport, где в том числе сравнил работу под руководством Хави и Пепа Гвардиолы.

«Я бы не назвал стиль Хави таким же, как у Пепа, но он похож… Он хочет владеть мячлм. Постепенно, я думаю, мы станем более похожими на «Барселону». То, что делает Хави, нужно рассматривать в контексте. Мы как клуб находимся в совершенно иной ситуации, чем с Пепом или Луисом Энрике. Экономика другая, и это самое важное, когда речь идет о привлечении игроков.

Хави более эмоционален как тренер, чем как игрок. Когда вы делаете неверный пас, он раздражается. Хави — легенда как игрок, и как тренер он принес в клуб энтузиазм и спокойствие. Мы в надежных руках», — сказал Бускетс о нынешнем тренере каталонской команды.

Однако экс-капитан «Барсы» все же назвал Гвардиолу лучшим тренером, с которым он когда-либо работал.

«Требл с Гвардиолой был немного более коллективным, более групповым. Требл с Луисом Энрике был больше благодаря трем игрокам впереди, которые были решающими: Месси, Суарес, Неймар. Мы были там, чтобы поддерживать их. То, чего добился Пеп, очень сложно. Отправился в Германию — победил. Отправился в Англию — победил. Да, это были очень хорошие команды, но, играя так, как он хочет, он делает каждую команду лучше. Пеп особенный, лучший тренер, который у меня был».

Безусловно, пока Хави еще очень далеко до Гвардиолы в плане достижений, но кто знает, что будет дальше...

2 комментария

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Игорь Климов
Несомненно, что Гвардиола пока лучший тренер в XXI веке.
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Михаил Зобнин
Пути Гвардиолы и Барселоны еще пересекутся!
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