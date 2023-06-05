В заключительном туре Ла Лиги «Барселона» на выезде уступила «Сельте». «Блауграна» уже обеспечила себе чемпионство, а вот хозяевам нужно было побеждать, чтобы гарантированно избежать вылета из испанского первенства.

Подопечные Хави забили на 11-й минуте, но взятие ворот было отменено – Кессиэ забил из офсайда. «Сельта» ответила в концовке первого тайма. На 41-й минуте Тер Стеген отразил удар Де Ла Торре, Родригес сыграл на добивании и отправил мяч в сетку, теперь офсайд спас уже «Барсу».

Но хозяева все же забили, буквально через минуту Вейга отличился после ассиста Сеферовича. Уже во второй половине встречи, на 65-й минуте, Габриэль оформил дубль, к тому моменту ворота «Барсы» защищал уже Пенья.

На 79-й минуте Фати отыграл один мяч. Дембеле отправил мяч на границу вратарской, где Фати головой замкнул передачу одноклубника, расстреляв ворота с близкого расстояния. Больше никому отличиться не удалось.

«Блауграна» завершает чемпионский сезон поражением со счетом 1:2. Но, пожалуй, хозяевам эта победа была нужна больше – «Сельта» остается в Ла Лиге.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Сельты»

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