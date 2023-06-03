Илкай Гюндоган практически в одиночку выиграл Кубок Англии для «Манчестер Сити», забив оба гола в победе над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Контракт немца с "горожанами" истекает этим летом, и он стал целью "Барселоны".

Но Пеп Гвардиола надеется сохранить полузащитника.

Пеп сказал ESPN: «Он знает, что я думаю. Может быть, кто-то из вас знает, мы соседи, живем на одном этаже, так что уже много лет он мой близкий друг.

Он играет исключительно. Надеюсь, мы сможем хорошо закончить. Чики Бегиристайн работает [над контрактом]. Сезон, который он провел, исключительный».