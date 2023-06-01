Альба расстается с «Барселоной». Клуб устроил церемонию прощания с игроком.

Почти за сутки до мероприятия в Твиттере появился любопытный пост болельщика:

«У «Барсы» есть возможность сделать самую забавную вещь в истории. На прощальном вечере Альбы нужно показать видео того момента, когда Кунде ударил его мячом, а затем перевести камеру на Кунде».

Именно так «Барселона» и сделала!

В прошлом сезоне Кунде выступал за «Севилью». В очной встрече команд Альба, видимо, чем-то разозлил француза. Жюль не выдержал и ударил Жорди мячом по лицу, за что был удален. Спустя полгода парни оказались в одной команде.

Как и просил фанат в соцсетях, на прощальной церемонии Альбы показали тот громкий эпизод и попросили Жорди его прокомментировать. Ветеран ответил просто:

«Когда я впервые увидел Кунде в «Барсе», сразу его простил».

Реакцию Жюля оператор, разумеется, запечатлел.

«Жорди – великий игрок. Перед моим переходом в «Барсу» у нас с ним был инцидент, но сейчас все хорошо. Жорди вошел в историю», – сказал Кунде, когда пришла его очередь произнести пару слов в честь ветерана «блауграны».

Кажется, прощальная церемония Альбы проходит на позитивной ноте.