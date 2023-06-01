Помните, как в прошлом сезоне Кунде ударил Альбу мячом по лицу? Этот эпизод показали на церемонии прощания с Жорди
Альба расстается с «Барселоной». Клуб устроил церемонию прощания с игроком.
Почти за сутки до мероприятия в Твиттере появился любопытный пост болельщика:
«У «Барсы» есть возможность сделать самую забавную вещь в истории. На прощальном вечере Альбы нужно показать видео того момента, когда Кунде ударил его мячом, а затем перевести камеру на Кунде».
Именно так «Барселона» и сделала!
В прошлом сезоне Кунде выступал за «Севилью». В очной встрече команд Альба, видимо, чем-то разозлил француза. Жюль не выдержал и ударил Жорди мячом по лицу, за что был удален. Спустя полгода парни оказались в одной команде.
Как и просил фанат в соцсетях, на прощальной церемонии Альбы показали тот громкий эпизод и попросили Жорди его прокомментировать. Ветеран ответил просто:
«Когда я впервые увидел Кунде в «Барсе», сразу его простил».
Реакцию Жюля оператор, разумеется, запечатлел.
«Жорди – великий игрок. Перед моим переходом в «Барсу» у нас с ним был инцидент, но сейчас все хорошо. Жорди вошел в историю», – сказал Кунде, когда пришла его очередь произнести пару слов в честь ветерана «блауграны».
Кажется, прощальная церемония Альбы проходит на позитивной ноте.
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