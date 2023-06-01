FC BARCELONA
Блог

Помните, как в прошлом сезоне Кунде ударил Альбу мячом по лицу? Этот эпизод показали на церемонии прощания с Жорди

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Жорди Альба Жорди Альба
Жюль Кунде Жюль Кунде
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Альба расстается с «Барселоной». Клуб устроил церемонию прощания с игроком.

Почти за сутки до мероприятия в Твиттере появился любопытный пост болельщика:

«У «Барсы» есть возможность сделать самую забавную вещь в истории. На прощальном вечере Альбы нужно показать видео того момента, когда Кунде ударил его мячом, а затем перевести камеру на Кунде».

Именно так «Барселона» и сделала!

В прошлом сезоне Кунде выступал за «Севилью». В очной встрече команд Альба, видимо, чем-то разозлил француза. Жюль не выдержал и ударил Жорди мячом по лицу, за что был удален. Спустя полгода парни оказались в одной команде.

Как и просил фанат в соцсетях, на прощальной церемонии Альбы показали тот громкий эпизод и попросили Жорди его прокомментировать. Ветеран ответил просто:

«Когда я впервые увидел Кунде в «Барсе», сразу его простил».

Реакцию Жюля оператор, разумеется, запечатлел.

«Жорди – великий игрок. Перед моим переходом в «Барсу» у нас с ним был инцидент, но сейчас все хорошо. Жорди вошел в историю», – сказал Кунде, когда пришла его очередь произнести пару слов в честь ветерана «блауграны».

Кажется, прощальная церемония Альбы проходит на позитивной ноте.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitali Freeman
Норм посмеялись судя по стор-кадру, Рафинья угорает вообще) Зачот, с юмором и иронией за утили прощание 👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саке Атажанов
Товарищи по команде все прощают, Альба оставил за собой большой след в Барсе, он настоящий герой, в своё время фланги защиты вместе с Алвесом были лучшими в мире!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий